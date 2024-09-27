Кто такой Андрей Козырев – революционер из «Северстали». Ротенберг считает его воспитанником

Это он отвечал за тактику в «Торпедо».

На старте регулярки-2024/25 «Северсталь» удивила: совсем недавно команда под руководством Андрея Козырева делила с «Локомотивом» первое место в КХЛ. Прямо сейчас у «Северстали» пять побед в девяти играх (10 очков) – это пятое место на Западе.

В прошлом сезоне «Северсталь» с приходом Козырева провела перестройку. Молодая команда приняла атакующую философию нового главного тренера. «Северсталь» при нем показывает стиль: контроль шайбы, короткие передачи, розыгрыши до бросков с убойных позиций.

Откуда же у Козырева возникли идеи для необычного стиля «Северстали»?

Игроки говорят: «Козырев не прививает хоккей, в который играл сам». А в какой хоккей он играл?

Удивительно, но хоккей «Северстали» и правда мало напоминает то, во что играл сам Козырев. Отчасти это связано с его игровым амплуа – Козырев всегда был на позиции защитника. За 661 матч игровой карьеры Козырев набрал 62 (17+45) очка – в истории хватает примеров, когда даже защитники набирали столько или близко к этому всего за сезон. В атаку Андрей подключался редко.

Зато Козырев хорошо запомнился штрафами. Глядя на игру «Северстали», сложно представить, что их тренер в прошлом больше удалялся, чем удивлял результативностью на льду. Сейчас «Северсталь» Козырева часто отказывается от силовых приемов, отдавая предпочтение игре клюшкой.

Сам же Козырев в прошлом редко упускал возможность, чтобы сыграть грубо. От этого в его карьере накопилось много удалений. За шесть сезонов в «Северстали», за которую Козырев выступал с перерывом с 1993 по 2001, игрок попал в историю клуба в роли рекордсмена по штрафам – 364 минуты в 222 играх с учетом плей-офф.

«Моя жесткость, скорее, недостаток школы, – вспоминал Козырев. – Я встал на коньки в городе Томь-7, который сейчас называется Северск. Только естественный лед, а значит, тренировки лишь с ноября по март. Нехватку техники нужно компенсировать умением и желанием бороться, неуступчивостью, смелостью, наконец. Хотя сам я не особо лез в драки – они никогда не были моей целью. В основном вступался за партнеров ».

В перерыве между сезонами в «Северстали» на Козырева обратили внимание за океаном. В 1996 году на драфте НХЛ его выбрал «Чикаго». Через год он принял участие в тренировочном лагере, но в основе так и не сыграл. Два сезона в Штатах Козырев провел за «Индианаполис Айс» в Интернациональной хоккейной лиге.

Когда Козырев вернулся в Череповец как тренер, он совершенно поменял отношение команды к силовой игре и штрафам. Это подтверждают и игроки «Северстали». Вот что рассказывал защитник Марк Барберио в разговоре с «РБ Спорт»: «Нет смысла проводить силовые приемы только ради них самих. Наше преимущество – это хорошее катание и грамотный выбор позиции. У нас тоже силовая игра, но в другом понимании, мы больше стараемся включать ноги ».

Сейчас игровое прошлое Козырева стало неким примером для молодых защитников «Северстали» – так им не стоит играть. Об этом сказал 17-летний защитник Макар Фомин, который в этом сезоне дебютировал на уровне КХЛ: «Андрей Леонидович как тренер и хоккеист – это полные противоположности. Он не прививает хоккей, в который играл сам. Посмотрев его хайлайты, я понял, что никогда бы не смог играть так же жестко».

Начинал в «Витязе» с Назаровым – везде настраивался на развитие молодых игроков

Сразу после окончания игровой карьеры в 2009 году Козырев перешел на работу менеджером по спортивным вопросам в «Витязь», а в декабре того же года был назначен ассистентом главного тренера.

Тогда Козырев недолго проработал с Майком Крушельницки и до сих пор ценит эту возможность: «Все-таки человек, завоевавший четыре Кубка Стэнли – и как игрок, и как тренер. Играл в одной тройке с Уэйном Гретцки. И даже во время обмена Гретцки сам выбрал, чтобы Крушельницки и Максорли перешли в новый клуб вместе с ним. Так что Майк – чрезвычайно интересный человек и хороший специалист».

В октябре 2010 года новым главным тренером клуба стал Андрей Назаров – еще один известный тафгай в истории российского и мирового хоккея. Становление Козырева как тренера проходило как раз с Назаровым и также мало напоминало его текущую работу в «Северстали». Вместе они тогда уделяли внимание силовой борьбе в «Витязе», что больше подходило под их опыт игровой карьеры.

Нередко игроки под руководством двух бывших тафгаев устраивали яркие драки. Запоминающимся в этом плане получился матч против «Авангарда» (2:3) в сезоне-2010/11. История конфликта между этими командами тянулась не один сезон, что Назарова не смутило и он решил поддержать ее.

Еще с раскатки игрок «Витязя» Дарси Веро задирал соперников, а на первых минутах матча все это вылилось в массовую драку. Назаров сразу на стартовое вбрасывание вывел целую пятерку нападающих, в числе которых были и опытные тафгаи. Закончилось все штрафами для игроков «Витязя» и травмами для хоккеистов «Авангарда».

В то время под руководством Назарова и Козырева играл молодой и перспективный Артемий Панарин. Козырев еще тогда делал акцент на том, что развитие молодых было для него важнее результатов «Витязя»: «А мы все же в плей-офф не попадали. Зато у нас в составе было много талантливой молодежи. Тех ребят, кто сейчас на виду. К примеру, тот же Артемий Панарин. В «Витязе» они получили возможность заиграть, раскрыться».

Но в целом тогда «Витязь» все равно был мыло заточен под работу с молодежью и строил игру вокруг легионеров. По-настоящему Козырев начал работать с молодыми в «Серебряных Львах» – молодежном клубе из системы СКА. Там тренер провел два сезона с 2012-го по 2014-й ассистентом главного тренера. В те года команда не выходила в плей-офф и мало впечатляла результатом, но это больше объясняется трудностями с составом.

Сам Козырев ценит опыт, полученный в молодежке СКА: «Безусловно, новый тренерский опыт я в «Серебряных Львах» получил. В работе с молодежью – своя специфика. Многое не так, как в командах КХЛ».

Ротенберг считает Козырева воспитанником – они вместе работали тренерами СКА по время отсутствия Брагина в сезоне-2020/21

До того, как Козырев оказался в системе СКА, в сезоне-2017/18 он поработал ассистентом Алексея Кудашова в «Локомотиве». Там он отвечал за работу с защитниками. Тот сезон начался тяжело для ярославской команды. В начале сентября у «Локомотива» накопилось пять поражений подряд с общим счетом 6:25.

Руководство клуба посчитало это провалами в работе с защитниками и после последнего поражения со СКА (1:6) отправило в отставку Козырева. Об этом сразу после матча сообщил Кудашов: «Нет его больше с нами. Я имею в виду увольнение, если так правильно сказать». На следующий день «Локомотив» покинул и сам Кудашов.

Оба тренера следом оказались в системе СКА. Козырев был назначен ассистентом в молодежке «СКА-1946». На старте сезона-2019/20 команда выдала невероятные 22 победы подряд и тем самым установила рекорд МХЛ. Козырев тогда параллельно работал в главным тренером сборной России U17 и в тот же год привел команду к победе в Мировом кубке вызова.

Успехи Козырева заметили в основе СКА, куда перед сезоном-2019/20 пришел все тот же Алексей Кудашов. На старте регулярки руководство клуба было недовольно работой ассистента Игоря Ефимова и на его место в ноябре пригласило Козырева. Он отвечал за большинство и непрерывный тренировочный процесс во время игр сборной.

Об этом назначении Кудашов сказал так: «Произошло изменение в тренерском штабе, потому что мы ищем усиления не только в игроках, но и в тренерах. Проанализировали ситуацию и приняли такое решение».

В следующем сезоне Козырев получил возможность даже временно стать и.о. главного тренера СКА. На старте регулярки-2020/21 новый главный тренер СКА Валерий Брагин временно исчез со скамейки из-за положительного теста на коронавирус. Его место на два матча занял Козырев, который провел матч с «Торпедо» (2:1) и «Сибирью» (1:4). После этого Козырев не смог работать также по причине здоровья.

Интересно, что в тот короткий период Козырев успел поработать с Романом Ротенбергом, который в той регулярке также выводил СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера. За сезон-2020/21 Ротенберг провел шесть встреч, за которые команда одержала две победы над «Сочи» (4:3, 4:1).

С Козыревым в качестве главного тренера Ротенберг впервые дебютировал на месте ассистента. Вот что тогда говорил про его работу Козырев «Матч ТВ»: «Мы ищем возможности усиления тренерского штаба, поэтому Роман Борисович был с нами. Его роль заключалась в том, что он был с наушником и корректировал игру ».

Тот период Роман Ротенберг также вспоминал позже, когда Козырев уже работал в «Торпедо». Вот что говорил тренер в интервью «Скользкому льду»: «Надо понимать, что помощник Ларионова Козырев – он наш воспитанник. Мы вместе с ним создавали эту систему. И, по сути, эта же система сейчас в «Торпедо» . Сидели вместе, рисовали, думали как нам и что. Другое дело, что то, что мы делали с Козыревым, мы относительно этого ушли вперед. Наша система совершенствуется».

Летом 2024-го Ротенберг неожиданно раскритиковал Козырева после предсезонного матча с «Северсталью» на турнире имени Пучкова. Тренера СКА спросили, почему он не вышел на пресс-конференцию после предыдущей игры с «Ак Барсом».

На что Ротенберг сказал: «Андрей Козырев вообще не ходит на пресс‑конференции. Надо ходить на пресс‑конференции и общаться с журналистами, каким бы великим ни был тренер. Хотя что он выиграл? Давайте зададим вопрос. Наверное, обыграл один раз СКА на «СКА Арене».

Козырев никак не отреагировал на такое обвинение тренера СКА, подчеркнув, что «Северсталь» не нарушает регламент, а любой интерес прессы к клубу связан только с успехами команды.

Козырев развивал атакующий хоккей в ВХЛ – его команда сразу же установила рекорд. Позже это перенеслось в «Торпедо»

Самым ярким этапом в системе СКА для карьеры Козырева стала работа в ВХЛ. В сезоне-2021/22 он возглавил «СКА-Неву», которая заняла второе место в регулярке и набрала 83 очка в 52 играх.

Успех команды Козырева был связан даже не с победами, а с командной игрой. Козырев впервые стал главным тренером и сразу показал себя настоящим экспериментатором, поставив в «СКА-Неве» яркий атакующий хоккей, которого здесь не было.

За регулярку-2021/22 команда Козырева забросила 212 шайб – это рекорд среди клубов ВХЛ. В среднем за один чемпионат команды забивают намного меньше 200 шайб.

Перед приходом в «Северсталь» Козырев вспоминал работу в «СКА-Неве» и говорил о том, что планирует строить команду вокруг той же игровой модели: «Я уже был главным тренером в «СКА-Неве». Я опираюсь на тот опыт. Наша подготовка заключается в отработке модели игры в сезоне: скоростной, комбинационный хоккей, контроль шайбы . Упражнения построены именно на этой специфике».

Вот те, кто играл под руководством Козырева в ВХЛ: Никита Чибриков, Федор Свечков, Кирилл Марченко и другие. Нападающий «Коламбуса» Марченко особенно отмечает работу бывшего тренера: «Козырев – тоже гений. Считаю, он очень сильно развивается сам. И в первую очередь пытается как-то развивать других».

Плей-офф в том же сезоне-2021/22 «СКА-Нева» начала с двух побед в серии с «Нефтяником», но прямо по ходу серии Козырев ушел в отставку. Сам тренер называл причиной семейные обстоятельства. Хотя нельзя исключать факт постоянной ротации тренеров в системе СКА.

После этого Козырев оказался в «Торпедо» и стал важной частью обновленной команды под руководством Игоря Ларионова. Образовался идеальный тандем: Ларионов был вдохновителем и мотиватором, а Козырев – тактиком. При таком раскладе «Торпедо» играло в атакующий комбинационный хоккей, который Козырев начал разрабатывать еще в системе СКА.

В сезоне-2022/23 это сработало и произвело фурор – «Торпедо» с молодыми игроками заняло четвертое место на Западе и дошло до второго раунда. Команда Ларионова с Козыревым отличалась быстрыми короткими передачами, высокими скоростями и постоянным движением вперед. Атакующий хоккей тоже получался – «Торпедо» забросило 204 шайбы и уступило по этому показателю только СКА и ЦСКА.

В «Торпедо» Козыреву пригодился опыт работы с молодыми и малоизвестными игроками. Тогда в команде громко о себе заявили Богдан Конюшков, Антон Сизов, Владислав Фирстов, Деннис Ян и многие другие, о которых до этого было мало слышно.

О важности Козырева в тренировочном процессе «Торпедо» говорил Алексей Кручинин, который в этом году перешел к тренеру в «Северсталь»: «Он отвечал в «Торпедо» за тактику, тренировки, видеоразборы и подготовку команды. Наша схема игры наверняка была обсуждена со всем тренерским штабом, однако тренировочным процессом занимался именно Андрей Леонидович ».

Интересно, что без Ларионова на скамейке Козырев не был также успешен. Как и в СКА, Козырев на два матча заменил заболевшего главного тренера и обе игры проиграл – с «Адмиралом» (1:3) и «Северсталью» (3:4 Б).

«Торпедо» Ларионова без Козырева также играет хуже на фоне успехов сезона-2022/23. К концу регулярки-2023/24 команда подошла с семью поражениями подряд, заняла седьмое место на Западе и проиграла в первом раунде СКА (1-4). Шесть поражений в десяти матчах сезона-2024/25 также заставляют задуматься о том, что успехи «Торпедо» сильно зависели от решений Козырева.

Козырев вернулся в «Северсталь» и построил новую команду – с минимальным бюджетом и самым молодым составом

После яркого сезона в «Торпедо» Козырев получил предложение от «Северстали». Это первая его работа главным тренером в КХЛ. Интересно, что Козырев уже поработал в «Северстали» ассистентом Александра Гулявцева в сезоне-2016/17. Провел он здесь только год и отвечал за работу с защитниками. Тот сезон получился мало успешным для «Северстали» – команда набрала 74 очка за 60 игр и осталась без плей-офф.

Перед сезоном-2023/24 Козырев пришел на место Андрея Разина и заново выстраивал команду. В «Металлург» к Разину ушло множество важных игроков команды: например, защитник Макар Хабаров, нападающий Александр Петунин и отыгравший девять лет в команде Даниил Вовченко.

За лето состав «Северстали» обновился почти наполовину – на место ушедших 12 игроков пришли 13. Основу команды сформировали молодые игроки со всей страны, а из воспитанников в «Северстали» было только три хоккеиста. «Северсталь» не остановила селекцию даже по ходу сезона и продолжила искать молодых игроков в условиях ограниченного бюджета.

Например, в сентябре команду пополнил 19-летний Владимир Грудинин, а в декабре пришел его ровесник Илья Квочко. По итогу «Северсталь» в прошлом году была самой молодой командой лиги со средним возрастом 22,9 года. В этом году мало что поменялось – 24,4 года.

Молодой состав отличает «Северсталь» невероятной скоростью и позволяет быстро переходить из обороны в атаку. В обратном направлении хоккеисты хорошо прессингуют, но при этом игроки «Северстали» меньше используют силовую борьбу и выигрывают шайбу за счет работы клюшками.

«Используем другие элементы в отборе шайбы. Но если надо, то можем играть в тело», – говорил капитан «Северстали» Адам Лишка после первого матча (2:3) в серии со «Спартаком».

Кроме того, череповчане дорожат шайбой и прямолинейным броскам предпочитают разрезающие передачи. Яркий пример – гол Кирилла Пилипенко в этом сезоне против «Сибири» (2:5). В прошлом сезоне Пилипенко раскрылся по-новому, забив 32 шайбы и став третьим снайпером в лиге. Прямо сейчас игрок не отстает от прошлогоднего результата и уже забил шесть шайб в девяти играх.

«Северсталь» с Козыревым вышла в плей-офф-2023/24 за месяц до окончания регулярки, впервые забросила более 200 шайб за регулярку (203), и обновила клубный рекорд по количеству побед (33). Правда, тот розыгрыш Кубка Гагарина закончился быстро – «Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом раунде (1-4).

Теперь от команды ждут большего в плей-офф – «Северсталь» не проходила дальше второго раунда больше 11 лет. Поэтому Козырев не стал кардинально менять состав и пригласил отдельных игроков для точечного усиления. Среди них: Алексей Кручинин, Марк Марин, Ян Калдис и другие.

Прямо сейчас все получается. Вот только Козырев не обращает внимание на промежуточный результат и работает на главную цель: «Догнали первое место? Для нас важно побеждать в каждом матче, сейчас плотность в турнирной таблице. Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача».

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Фото: Edgar Breshchanov, Alexander Kulebyakin/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков, Виталий Белоусов; ХК «СКА-Нева» ; ХК «Северсталь»