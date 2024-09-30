Серебряков о поражении СКА от «Куньлуня»: «Проявили характер. Боролись до конца, имели шанс отыграться, поэтому двоякие эмоции»

Никита Серебряков рассказал о двояких ощущениях после матча с «Куньлунем» (4:5).

СКА проиграл китайскому клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, по ходу 3-го периода счет был 1:5.

– Проиграли, никто не будет доволен такому результату. В любом случае, считаю, проявили характер. Боролись до конца, имели даже шанс отыграться, поэтому двоякие эмоции.

– «Куньлунь Ред Стар» находится внизу турнирной таблицы. Был ли недонастрой перед игрой?

– Нет, я еще после прошлого матча сказал, что каждая игра будет очень тяжелой, независимо от того «Куньлунь» это или «Ак Барс». Все команды мастеровитые, в каждой игре такое может быть.

– Соперник чем‑то удивил? Может, показал то, чего вы не ожидали?

– Нет. Чем они могут удивить? В принципе, все играют в свой хоккей, поэтому говорить о чем‑то новом… Не знаю, не обращал внимание, – сказал вратарь клуба из Санкт-Петербурга, вступивший в игру во 2-м периоде.