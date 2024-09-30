Серебряков о поражении СКА от «Куньлуня»: «Проявили характер. Боролись до конца, имели шанс отыграться, поэтому двоякие эмоции»
СКА проиграл китайскому клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, по ходу 3-го периода счет был 1:5.
– Проиграли, никто не будет доволен такому результату. В любом случае, считаю, проявили характер. Боролись до конца, имели даже шанс отыграться, поэтому двоякие эмоции.
– «Куньлунь Ред Стар» находится внизу турнирной таблицы. Был ли недонастрой перед игрой?
– Нет, я еще после прошлого матча сказал, что каждая игра будет очень тяжелой, независимо от того «Куньлунь» это или «Ак Барс». Все команды мастеровитые, в каждой игре такое может быть.
– Соперник чем‑то удивил? Может, показал то, чего вы не ожидали?
– Нет. Чем они могут удивить? В принципе, все играют в свой хоккей, поэтому говорить о чем‑то новом… Не знаю, не обращал внимание, – сказал вратарь клуба из Санкт-Петербурга, вступивший в игру во 2-м периоде.
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