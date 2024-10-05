Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Его поддерживают не только российские болельщики. Сотни тысяч фанатов в США желают ему поскорее все решить»

Дмитрий Свищев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Недавно Овечкин отпраздновал свое 39-летие. Мы все его поздравляли и очень гордимся нашим хоккеистом.

Очень надеемся, что ему все-таки удастся побить тот легендарный рекорд, он буквально в шаге от него. Конечно, будет непросто, он все же уже не юн, ему все тяжелее и тяжелее становится забивать.

Не только российские болельщики и поклонники его творчества его поддерживают. Также это его американские партнеры по команде и сотни тысяч фанатов в США. Все они желают ему поскорее все решить», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.