Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Его поддерживают не только российские болельщики. Сотни тысяч фанатов в США желают ему поскорее все решить»
Дмитрий Свищев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Недавно Овечкин отпраздновал свое 39-летие. Мы все его поздравляли и очень гордимся нашим хоккеистом.
Очень надеемся, что ему все-таки удастся побить тот легендарный рекорд, он буквально в шаге от него. Конечно, будет непросто, он все же уже не юн, ему все тяжелее и тяжелее становится забивать.
Не только российские болельщики и поклонники его творчества его поддерживают. Также это его американские партнеры по команде и сотни тысяч фанатов в США. Все они желают ему поскорее все решить», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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