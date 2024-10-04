Канарейкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Вашингтон» будет играть на результат, а параллельно работать над тем, чтобы он достиг рекорда. Для клуба это большая реклама»

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от выступления «Вашингтона» в новом сезоне.

«Хотелось бы считать, что «столичные» вышли из непростого положения. Все в клубе будет направлено на усиление команды.

В частности, будут делать все для того, чтобы Александр Овечкин достиг рекорда Гретцки. Команда будет играть на результат, а параллельно работать над тем, чтобы Александр достиг этого рекорда.

Для «Вашингтона» это очень большая реклама, я уже не говорю про самого Овечкина», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).