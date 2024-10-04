Губерниев о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша в замечательной спортивной форме, молод и красив. Весь мир порадуется, включая и великого Уэйна, когда он побьет рекорд»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Прежде всего желаю Александру обойтись без травм и пребывать в хорошем самочувствии. Если он будет выходить на лед, то побьет рекорд Гретцки.

Он находится в замечательной спортивной форме, он молод и красив. Вперед, Саша! Весь мир порадуется, включая и великого Уэйна, когда он побьет этот рекорд», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .