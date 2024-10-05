Валерий Каменский: «СКА все время в фаворитах, это ведущая команда КХЛ. У них великолепный подбор игроков, они постепенно налаживают взаимодействия»

Валерий Каменский считает СКА одним из главных фаворитов сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 6 побед в 7 последних матчах и идет на 3-м месте в таблице Запада.

«СКА все время у нас в фаворитах, это ведущая команда КХЛ . У них великолепный подбор игроков, они постепенно налаживают взаимодействия и понимание, что делать на льду. Отсюда и такие результаты в последних матчах.

Еще раз повторю, что по подбору хоккеистов питерцы одни из лучших в лиге. СКА – один из главных фаворитов сезона, чего тут говорить.

По поводу главного не могу сказать, потому что сейчас идет очень интересный сезон – много непредсказуемых игр. Фавориты легко могут проиграть средним командам, все подровнялись, все бьются за очки изо всех сил.

Те, у кого больше мастерства, физической подготовки и качественной тренерской работы, будут на первых ролях. Здесь все сказывается», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский .