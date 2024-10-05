Ротенберг поздравил с Днем учителя: «Особая благодарность моим хоккейным наставникам – Тихонову, Юрзинову, Третьяку. Равняюсь на них и стремлюсь повторить их успехи»
«От всей души поздравляю всех учителей с профессиональным праздником!
Мне повезло – в жизни у меня были только самые лучшие педагоги и наставники: в школах, универсистетах, на татами и на льду. Огромное спасибо всем и каждому, начиная от моего отца, который всегда был примером того, как надо жить, работать и тренировать. С детства я смотрел на него и брал все самое лучшее.
Особая благодарность моим хоккейным наставникам – Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову, Владиславу Александровичу Третьяку и многим-многим другим. Они оказали мне неоценимую помощь и поддержку! Равняюсь на них и стремлюсь повторить их успехи.
Всем учителям желаю только позитивного настроя, справедливости, терпения, вдохновения и радости от их непростой работы. Вы растите и воспитываете наше будущее!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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