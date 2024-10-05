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  • Кожевников про ажиотаж вокруг СКА: «Журналистика построена на скандалах. Одну кружку пива обсуждают годами. Хотите сделать из хоккея КВН, который столько предателей России вырастил?»
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Кожевников про ажиотаж вокруг СКА: «Журналистика построена на скандалах. Одну кружку пива обсуждают годами. Хотите сделать из хоккея КВН, который столько предателей России вырастил?»

Александр Кожевников считает, что вся журналистика построена на скандалах.

Двукратный олимпийский чемпион высказался по поводу ажиотажа вокруг СКА.

«То, что СКА будет побеждать, это ожидаемые вещи. Они сыгрываются, налаживают игру. Травма Кузнецова и сроки восстановления сейчас покрыты мраком, но когда он вернется на лед, это будет еще одно мощное усиление. Все так и должно быть.

Не понимаю, что журналисты так возбудились из-за этого. Ажиотаж? Так вы же сами и создаете этот ажиотаж. Сначала поднимаете шум, казните, поэтому так и происходит. Вся журналистика построена на скандалах.

Вы хотите сделать из хоккея КВН, который столько предателей России вырастил? Кроме скандалов больше не о чем говорить как будто бы. Только пьянки и гулянки, одну кружку пива обсуждают потом годами. А у СКА все будет хорошо, там столько талантливых ребят, которые должны сыграться.

Понимаю, что к ним повышенный интерес. Но почему тогда нет его к ЦСКА? Пришло много ребят из АХЛ, вернулись на родину. Но об этом не пишут, зато все мусолят поражение со счетом 0:7. Ну, такое бывает. И ЦСКА до этого проигрывал.

Согласен, что это неординарное событие, но мало ли, не с той ноги ребята встали. У нас же любят делать выводы по пяти играм, о чем речь. Когда читаешь, просто смешно.

На «Магнитку» тоже накидывались, но у них сломалось целое звено. Сейчас восстановятся ребята и тоже будет все налаживаться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМеталлург Мг
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logoЕвгений Кузнецов
logoАлександр Кожевников
алкоголь и спорт
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