Директор «Металлурга»: «Речи об отставке Разина из-за первых результатов в сезоне не шло. Если бы у нас были сомнения, мы бы не переподписывали с ним контракт»
Алексей Жлоба заявил, что «Металлург» не рассматривал увольнение Андрея Разина.
В сентябре клуб провел 11 матчей и одержал 4 победы.
– Всегда при очень неудачных результатах начинают распространяться новости о смене тренера. На Разина всегда рассчитывают? Никаких сомнений относительно его нахождения на мостике не было?
– Если бы у нас были сомнения, мы бы не переподписывали контракт с Андреем Владимировичем еще на год и на новых условиях.
Что касается слухов, я уже говорил, что за них нужно спросить тех, кто их распространяет.
Речи об отставке Разина из-за первых результатов в сезоне не шло, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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