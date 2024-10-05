Директор «Металлурга»: «Речи об отставке Разина из-за первых результатов в сезоне не шло. Если бы у нас были сомнения, мы бы не переподписывали с ним контракт»

Алексей Жлоба заявил, что «Металлург» не рассматривал увольнение Андрея Разина.

В сентябре клуб провел 11 матчей и одержал 4 победы.

– Всегда при очень неудачных результатах начинают распространяться новости о смене тренера. На Разина всегда рассчитывают? Никаких сомнений относительно его нахождения на мостике не было?

– Если бы у нас были сомнения, мы бы не переподписывали контракт с Андреем Владимировичем еще на год и на новых условиях.

Что касается слухов, я уже говорил, что за них нужно спросить тех, кто их распространяет.

Речи об отставке Разина из-за первых результатов в сезоне не шло, – сказал директор «Металлурга » Алексей Жлоба.