Уилсон о слухах про обмен из «Металлурга»: «Ничего об этом не слышал. Выполняю свою работу, играю в хоккей и стараюсь контролировать то, что в моих силах»
– Несколько дней назад ходили слухи о вашем обмене. Что думаете об этом?
– Честно говоря, я ничего об этом не слышал. Просто выполняю свою работу, играю в хоккей и стараюсь контролировать то, что в моих силах.
– Андрей Разин на пресс-конференции сказал, что вам еще нужно адаптироваться к игровому стилю команды.
– Честно говоря, я не думаю, что у меня в этом плане есть какие-то проблемы. Конечно, бывает такое, что иногда все идет как надо, а иногда – наоборот. Безусловно, поначалу мне пришлось привыкать, но это нормально, это часть хоккея.
– Что думаете о своем будущем в команде?
– Я работаю каждый день и стараюсь как можно быстрее вернуться на лед. Думал, что этот процесс займет несколько дней, но он будет немного дольше. В любом случае, продолжаем работать, – сказал нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон.
О′Делл может перейти в «Металлург» в обмен на Уилсона. Но у форварда «Динамо» есть запрет на трейд
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий