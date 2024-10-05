Уилсон о слухах про обмен из «Металлурга»: «Ничего об этом не слышал. Выполняю свою работу, играю в хоккей и стараюсь контролировать то, что в моих силах»

Скотт Уилсон высказался касательно слухов об обмене из «Металлурга».

– Несколько дней назад ходили слухи о вашем обмене. Что думаете об этом?

– Честно говоря, я ничего об этом не слышал. Просто выполняю свою работу, играю в хоккей и стараюсь контролировать то, что в моих силах.

– Андрей Разин на пресс-конференции сказал, что вам еще нужно адаптироваться к игровому стилю команды.

– Честно говоря, я не думаю, что у меня в этом плане есть какие-то проблемы. Конечно, бывает такое, что иногда все идет как надо, а иногда – наоборот. Безусловно, поначалу мне пришлось привыкать, но это нормально, это часть хоккея.

– Что думаете о своем будущем в команде?

– Я работаю каждый день и стараюсь как можно быстрее вернуться на лед. Думал, что этот процесс займет несколько дней, но он будет немного дольше. В любом случае, продолжаем работать, – сказал нападающий «Металлурга » Скотт Уилсон .

О′Делл может перейти в «Металлург» в обмен на Уилсона. Но у форварда «Динамо» есть запрет на трейд