Быков о Бирюкове: «Он не чуждый «Металлургу» человек, знает клуб. Евгений достаточно компетентен, чтобы делать правильные шаги на посту спортдиректора»

Вячеслав Быков высказался о новом спортдиректоре «Металлурга» Евгении Бирюкове.

«Видно, что люди, которые руководят клубом, очень серьезно подходят к тому, чтобы традиции продолжались. Все-таки Евгений не чуждый «Металлургу» человек, он знает клуб.

Думаю, в современном мире он достаточно компетентен, чтобы делать правильные шаги на этом посту. К тому же он не один будет работать, есть целый штат сотрудников, скаутов, агентов. Будут проводиться определенные дискуссии, обмен мнениями.

Безусловно, должность спортивного директора налагает определенную ответственность. Но не просто же так его назначили. Ранее руководство «Металлурга » отличалось хорошими кадровыми решениями. Плюс богатый игроцкий опыт и знание организации изнутри поможет Евгению.

Думаю, из него получится хороший специалист», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.