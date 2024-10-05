Терещенко о поражении ЦСКА 0:7: «Надо дать им время. Много молодых ребят, есть опытные. В целом команда играет очень неплохо»

Алексей Терещенко высказался о поражении ЦСКА от «Металлурга» (0:7).

«Что это было? Одна команда обыграла другую! Конечно, 0:7 – это много.

Я бы не сказал, что ЦСКА – это нестабильная команда. До этого они с «Динамо» сыграли очень неплохо, хороший матч был. Много молодых ребят, есть опытные. Надо дать ЦСКА время.

Проигрывать тоже можно по-разному, это единственный такой случай. В целом ЦСКА играет очень неплохо. Перед сезоном я предполагал, что им будет тяжеловато. Но кому легко?» – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .