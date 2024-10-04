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  • ФХР будет сотрудничать с Сербской хоккейной ассоциацией и ХК «Црвена Звезда»: «Очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея»
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ФХР будет сотрудничать с Сербской хоккейной ассоциацией и ХК «Црвена Звезда»: «Очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея»

ФХР будет сотрудничать с Сербской хоккейной ассоциацией и ХК «Црвена Звезда».

Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда». 

В рамках партнерских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Балканах, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

«Россия и Сербия – братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга в самых разных делах и вопросах.

Мы открыты к сотрудничеству с нашими друзьями и, конечно, очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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