Глава Сербской хоккейной ассоциации о сотрудничестве с ФХР: «Россия – великая страна. У нас знают русских легенд – мальчишки стараются быть похожими на Третьяка и Буре»
Федерация хоккея России подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда».
«Россия – великая страна с великой историей, в том числе хоккейной. У нас в Сербии прекрасно знают русских легенд – мальчишки смотрят видео с выступлениями Владислава Третьяка и Павла Буре, стараются быть похожими на них.
Меморандум о сотрудничестве с ФХР – большое счастье. Да, хоккей в Сербии пока уступает футболу и баскетболу. Но зато нам есть куда расти. Будем двигаться вперед с помощью России.
Наши партнеры готовы делиться опытом, а мы готовы учиться и слушать рекомендации. Для нас заманчиво выглядят перспективы взаимодействия с русскими тренерами и игроками, для академий детского хоккея Сербии это будет лучшая помощь.
Наши клубные команды участвуют в международных лигах, сборная поднялась в более высокий дивизион ЧМ. Совместная работа с русскими приведет наш хоккей к еще более весомым успехам», – заявил руководитель Сербской хоккейной ассоциации Марко Милованович.
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