Михайлов назвал «Барыс» главным разочарованием на старте сезона КХЛ: «Если хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Год, а лучше два»
Борис Михайлов назвал «Барыс» разочарованием старта Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Главное разочарование на старте сезона?
– «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера!
– Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились?
– Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть... Ладно, отвечу. Если руководители клуба берут тренера месяца на полтора, тогда все правильно сделали.
Но если они хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Минимум год. А лучше два, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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