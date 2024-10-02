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  • Агент Элиссона и Де Лео: «Барыс» отстранил их от тренировок, но иностранцам требуется время для адаптации в КХЛ – срок в 20 игр. Не могу понять такого отношения»
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Агент Элиссона и Де Лео: «Барыс» отстранил их от тренировок, но иностранцам требуется время для адаптации в КХЛ – срок в 20 игр. Не могу понять такого отношения»

Агент Уэйда Эллисона и Чейса Де Лео оценил слухи об уходе игроков из «Барыса».

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб рассматривает варианты расставания с иностранными нападающими.

На старте этого сезона легионеры принесли команде два очка на двоих.

Де Лео не набрал ни одного балла при полезности «минус 6» в 8 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эллисон отметился 2 (2+0) очками при полезности «минус 5» в 11 играх.

– Правда, что «Барыс» хочет расстаться с Эллисоном и Де Лео?

– Их отстранили от тренировок, и я не могу понять такого отношения. Понятно, что к ним есть вопросы по игре, как и ко всей команде. Но иностранцам, приехавшим впервые в КХЛ, требуется время для адаптации. По своему опыту скажу, что это срок в 20 игр.

– Не долго?

– Кому-то удается это сделать быстрее. Но вспомните, как стартовал в «Сибири» Энди Андреофф. Он за первые 17 матчей набрал всего 5 очков. Но потом набирал форму и в итоге стал лучшим снайпером команды.

Сейчас он тоже играет здорово. Еще могу привести пример с Ридом Буше. Он тоже когда-то начинал не очень, а сейчас считается одной из главных звезд КХЛ. Представляете, если бы его убрали из «Авангарда» через месяц? Хорошо, что такого не случилось. Надо уметь терпеть.

– Вы уверены в том, что Эллисон и Де Лео помогут?

– Ни один человек в мире не убедит меня, что в тройке Де Лео – Маклауд – Эллисон каждый игрок не сможет набирать в среднем по очку за матч. Их уровень позволяет делать это в любой лиге, кроме НХЛ.

У них есть опыт, мастерство и репутация. Они – квалифицированные игроки. Это вам расскажет любой, кто внимательно следит за хоккеем в Северной Америке.

– В чем же тогда игровые проблемы «Барыса»?

– В обороне, где творится бардак. Для меня удивительно, что после 1:10 от «Торпедо» виноватыми выставляют нападающих. Из защитников только Бутчер соответствует задачам, но и ему надо дать больше времени для адаптации, – сказал Алеша Пилко, представляющий интересы обоих хоккеистов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАвангард
logoСибирь
logoКХЛ
logoБарыс
logoРид Буше
logoУилл Бутчер
logoЭнди Андреофф
logoЧейс Де Лео
logoМайкл Маклауд
logoСпорт-Экспресс
logoSports – Казахстан
Алеша Пилко
logoУэйд Эллисон
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