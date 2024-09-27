Фастовский об отставке Немировски из «Барыса»: «Главное – излишняя демократия Дэвида. Тренер не должен быть положительным, хоккеисты не должны его любить»

Кирилл Фастовский прокомментировал отставку Дэвида Немировски из «Барыса».

«Вся проблема в подготовке команды – летом сборная Казахстана участвовала в олимпийском отборе, и «Барыс» собрался полностью за два-три дня до начала сезона.

С другой стороны, он сам набирал иностранцев и странно, что именно эти иностранцы не дают результат. Но главное – излишняя демократия Дэвида. А, наверное, в таком деле такого быть не должно.

Его хоккейная философия – атакующий стиль. У него всегда прекрасные отношения с игроками – это положительный персонаж.

Но это тот случай, когда тренер не должен быть таким положительным. Хоккеисты не должны его любить, они должны работать», – сказал Кирилл Фастовский, работавший с Немировски в «Сибири».