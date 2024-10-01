Бабаев о словах генменеджера «Барыса» про «неликвид»: «Он считает хоккеистов, выигрывавших Кубок Гагарина, неликвидными... Посмотрим, кого он подпишет из ликвидных»
Ранее генеральный менеджер казахстанского клуба раскритиковал совершенные трансферы, общаясь с болельщиками команды.
– Очень смешные высказывания, так как, если говорить иностранцев, то это вообще не мои игроки и я близко не имел никакого отношения к ним. Я знаю, что они все вместе выбирали иностранных хоккеистов.
Это нормальный процесс, когда тренер участвует вместе с руководителем клуба. Да, в команде есть мои игроки – Бурдасов, Жафяров и Антипин. Но каким образом они связаны с иностранцами, я не понимаю.
Все, что Болякин говорит, это на его совести. Причем Дэвид Немировски сам признался, что он ошибся в нескольких иностранных игроках.
– Как вы отнеслись к тому, что Болякин назвал ваших клиентов неликвидными?
– Если он считает игроков, которые выигрывали Кубок Гагарина и набирали много очков, неликвидными... Значит, посмотрим, кого он сейчас подпишет из ликвидных хоккеистов. Будет ли у них статистика лучше, чем у Жафярова, Антипина или Бурдасова?
Все же в сравнении познается. Если он говорит про людей, что они неликвидные, значит он топовый тренер и топовый генеральный менеджер и лучше всех знает.
Я не знаю, чем были продиктованы эти высказывания. У нас с Болякиным были хорошие отношения. Но, видите, не все люди умеют в глаза говорить. Кто-то говорит за спиной и в лицо абсолютно разные вещи.
Сейчас Болякин сказал, что консультируется со Стасом Романовым. Значит, у него консультант другой, и поэтому ему не нравятся мои игроки. Что я могу тут сделать?
Я считаю своих хоккеистов квалифицированными и то, что в команде создали такую обстановку, это не их вина и не вина Дэвида Немировски, – сказал агент Шуми Бабаев.
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