Владимир Лутченко: «От одного слова Тарасова ты столбенел, тебя словно зомбировали. А Тихонов… Лаял как собака. Жужжит, жужжит»
Владимир Лутченко сравнил Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова.
– Владимир Яковлевич, чем вам запомнился первый Кубок Канады 1976 года?
– Тогда наша сборная поехала экспериментальным составом. Это было решение Федерации хоккея, потому что Олимпиада в том же году состоялась, решили поберечь многих опытных ребят. А вообще интересный турнир, где сильнейшие сборные собрались.
– Тогда произошло первое знакомство с Виктором Тихоновым?
– Да, как с тренером.
– Сильно он отличался от Тарасова? Все-таки оба достаточно жесткие люди.
– Я бы не сказал, что Тихонов жесткий. Он больше… Как бы вам объяснить… Жесткость «Тараса» заключалось в том, что от одного его слова ты столбенел, тебя словно зомбировали. А Тихонов… Лаял как собака. Жужжит, жужжит. При каждой ошибке подбегает и начинает кричать.
Но все это я не могу назвать жесткостью. Жесткость – это когда на лавку сразу после ошибки отправили или во вторую команду. Деньги сняли, лишил всех благ. Или на гаупвахту посадили за пьянку... Но я ничего не говорю, у каждого тренера свои принципы, методы работы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.