Пономарев о Тарасове в ЦСКА: «Как он насиловал ребят! Без всякого медицинского контроля. Скончались все, не дожили и до 60 лет, только Третьяк остался»

Теги ЦСКА ЦСКА Владислав Третьяк Валентин Бубукин сборная СССР Всеволод Бобров Анатолий Тарасов Владимир Алексеевич Пономарев Хоккей

Владимир Пономарев рассказал о тренировках в ЦСКА при Анатолии Тарасове.

«Знаете, как Анатолий Тарасов стал тренером? А я скажу. Команда армейская хоккейная тогда валилась. Вызвали Всеволода Боброва и спросили: «Сев, кого тренером-то будем ставить?»

А он отвечает: «Да ставьте Тарасова, он все равно играть не умеет!»

Бобров мне это сам рассказывал. Вот и пошел Тарасов после этого. Он же никогда не был великим игроком. 

Это же все при мне делалось. Как он насиловал ребят! Как же мне было жалко их, боже мой.

Гоняли эти блины по 20 килограмм, на плечах таскали. Да, ноги они накачали, но Тарасов просто издевался над ними. Без всякого медицинского контроля. Так они же умерли все! Только Третьяк один остался, но он сачок молодой был. Скончались все, не дожили и до 60 лет. Загоняли их.

А потом Тарасов в футбол пришел, когда его главным тренером назначили. Слава богу, что меня там уже не было!

Министром обороны был Андрей Гречко, и он вызвал Тарасова к себе и предложил принять команду с Валентином Бубукиным. И вот опять стал бедненьких ребят накачивать блинами. Ой, у них эти блины на плечах, и они в квадрат играют. Это ужас же! Они так ноги накачали, что стали медленные, чуть из Высшей лиги не вылетели. Вот на этом все и закончилось.

Я знал, что никогда не стану тренером. Мне футболистов просто жалко! Нужно быть беспощадным, жалеть никого нельзя. Тренер должен быть жестоким, иначе ничего не получится», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу.

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21 комментарий
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Теперь дочь Тарасова давно приняла эстафету - насилует мозг россиян своими высказываниями.
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Физкультура лечит, профспорт калечит.
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Ну и где Пономарев не прав?
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А кого в это время не «насиловали»? Поэтому и в космос первыми полетели..и пятилетка за три года.. и.т.д..
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Этим и отличается профспорт от физкультуры - первое про выжимание из человека всё что можно выжать, а второе про здоровье
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"Тренер-мясник" так себя называл Тарасов.
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Жаль, что не этот Тарасов на Бузовой женился. Так, может она не начала бы петь
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Ответ gukmamop
Ну и где Пономарев не прав?
всё прав, про это уже давно известно.
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Ответ gukmamop
Ну и где Пономарев не прав?
Сейчас вам напишут про золотые медальки
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Ответ Мукунку хороший
А кого в это время не «насиловали»? Поэтому и в космос первыми полетели..и пятилетка за три года.. и.т.д..
Насиловать тоже нужно уметь - нас 25 лет имеют, а толку (для страны, народа) ноль...
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Жаль, что не этот Тарасов на Бузовой женился. Так, может она не начала бы петь
Конечно, начала бы. Попробуй не запой, когда приходится перепрыгивать серез барьеры с блинами на плечах.
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Ответ АРХАТ
Этим и отличается профспорт от физкультуры - первое про выжимание из человека всё что можно выжать, а второе про здоровье
Возьми протоколы любого турнира 60-х. И посмотри, сколько осталось в живых советских спортсменов и сколько их соперников. Разница совсем в другом…
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Как это никто кроме Третьяка, А Михайлов?
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Какое то раздвоение у Пономарева.Тренер должен быть жестоким пишет он.Нужно быть беспощадным вторит он же. А футболистов мне жалко поэтому я тренером ни-ни я тока критикую.Определись уже.
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Спорт высших достижений - это совсем другие требования. Хочешь быть лучше других - тренируйся больше, совершенствуйся, развивайся. Те, кто не выдерживал - уходят, бросают, переходят в другие команды! Это во-первых, а во-вторых, почему-то никто не думает о том, что много людей, которые спортом не занимались вообще или только в юношеском возрасте - также не дожили до 60-ти лет...
Поэтому не надо все сваливать на тренировки.
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А кто в ленинградском СКА хоккеистов насиловал?
Там многие в возрасте около 40 лет умерли.
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Так же "насиловали" и представителей других видов спорта, вон С Белов в своей книге не даст соврать
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Дурить начал Пономарев, кто то навязал, оплатил. Сравнить тренера-дубину ( не тренируясь у Тарасова ушел в 57 лет ) , с величайшим тренером современности Анатолием Владимировичем ТАРАСОВЫМ ! Жаль староват уже Боря Михайлов, да недавно ушедший Женик Мишаков набить ему морду, по дружески, по ЦСКОВСКИ )
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