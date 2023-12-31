Пономарев о Тарасове в ЦСКА: «Как он насиловал ребят! Без всякого медицинского контроля. Скончались все, не дожили и до 60 лет, только Третьяк остался»

Владимир Пономарев рассказал о тренировках в ЦСКА при Анатолии Тарасове.

«Знаете, как стал тренером? А я скажу. Команда армейская хоккейная тогда валилась. Вызвали Всеволода и спросили: «Сев, кого тренером-то будем ставить?»

А он отвечает: «Да ставьте Тарасова, он все равно играть не умеет!»

Бобров мне это сам рассказывал. Вот и пошел Тарасов после этого. Он же никогда не был великим игроком.

Это же все при мне делалось. Как он насиловал ребят! Как же мне было жалко их, боже мой.

Гоняли эти блины по 20 килограмм, на плечах таскали. Да, ноги они накачали, но Тарасов просто издевался над ними. Без всякого медицинского контроля. Так они же умерли все! Только Третьяк один остался, но он сачок молодой был. Скончались все, не дожили и до 60 лет. Загоняли их.

А потом Тарасов в футбол пришел, когда его главным тренером назначили. Слава богу, что меня там уже не было!

Министром обороны был Андрей Гречко, и он вызвал Тарасова к себе и предложил принять команду с Валентином Бубукиным. И вот опять стал бедненьких ребят накачивать блинами. Ой, у них эти блины на плечах, и они в квадрат играют. Это ужас же! Они так ноги накачали, что стали медленные, чуть из Высшей лиги не вылетели. Вот на этом все и закончилось.

Я знал, что никогда не стану тренером. Мне футболистов просто жалко! Нужно быть беспощадным, жалеть никого нельзя. Тренер должен быть жестоким, иначе ничего не получится», – сказал экс-защитник и сборной СССР по футболу.

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