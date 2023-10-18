Тарасова об отце: «Он видел хоккей будущего, смотрел за горизонт. Все знали, кто такой Тарасов, но никто хорошего слова не сказал, всегда его старались ущемить»

Теги ЦСКА Татьяна Тарасова сборная СССР Анатолий Тарасов чемпионат СССР Хоккей

Татьяна Тарасова отметила, что ее отец Анатолий Тарасов видел хоккей будущего.

– В чем его основное величие?

– В том, что он видел хоккей будущего.

– Он смотрел за горизонт, как сейчас говорят?

– За горизонт. Сейчас не видно, чтоб смотрели за горизонт в хоккее.

– Вы имеете в виду и методику, и тактику, и подход...

– Все. Он же был великий. Он писал, знал эти упражнения. Иногда даже на мне какие-то упражнения летом проверял, видимо. Я не догадывалась, но давал какие-то упражнения, когда я занималась.

– Я так понимаю, что он это делал без научных групп, аналитиков. Он делал это сам?

– Сам, конечно. Это его собственный гений его туда приводил. 

– Как правило, человеком, опередившим свое время, потом восторгаются, но в моменте критики немало. Как это было?

– Мне кажется, все знали, кто такой Тарасов. Но никто хорошего слова не сказал. И это было очень обидно, нам было до слез.

Всегда его старались ущемить, наказать за какие-то его неординарные поступки, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.

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15 комментариев

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Назар Игорь
Вот уж не надо. Отец русского хоккея, 7 правительственных наград, лауреат премии им. Гретцки, в списке зала хоккейной славы и прочее. Россия и хоккейный мир по заслугам оценили огромный вклад Анатолия Владимировича в мировой и российский хоккей.
Непонятно зачем она ноет, по привычке?
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каток Третьяка
позвольте не согласиться с ТАТ, то что Анатолий Тарасов великий тренер/педагог я даже под сомнение ставить не буду... но методики тренировок уж точно были просто на износ без логического смысла сейчас если на них посмотрит профессионал, он спросит "а зачем это? "
как тактик по воспоминаниям хоккеистов, которые с ним работали, он тоже не был силен...
Тарасов это прежде всего дисциплина и мотивация, но это точно не взгляд за горизонт.
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ретроградный меркурий
Я понимаю, что ТАТ, что логично, всегда топит за папу, но у нас в стране как раз незаслуженный культ Тарасова как великого тренера и почти неизвестен широкому кругу действительно великий тренер Чернышев. Когда Тарасов был старшим тренером СССР с 1957 по 1961, сборная ни разу не выиграла ни ЧМ, ни ОИ (на ОИ стала и вовсе только третьей). Когда старшим тренером был Чернышов, в первый его приход с 1954 по 1957 сборная выиграла 2 золота ЧМ и золото ОИ-1956, во второй приход 1961-72 и вовсе выдала серию из 9 победных ЧМ подряд + три подряд золота ОИ. Такого доминирования, как при Чернышеве, у нас не было никогда. Но все почему-то говорят о гении Тарасова и называют его "отцом русского хоккея", вот парадокс.
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Инна1945
Только хоккей прошлого оказался лучше😁 Как и футбол и весь остальной Советский спорт. Как и театр, и кино, и балет.
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asusp527
Ответ Назар Игорь
Вот уж не надо. Отец русского хоккея, 7 правительственных наград, лауреат премии им. Гретцки, в списке зала хоккейной славы и прочее. Россия и хоккейный мир по заслугам оценили огромный вклад Анатолия Владимировича в мировой и российский хоккей. Непонятно зачем она ноет, по привычке?
По инерции, наверное. Каток вот Тутберидзе построили, а ей нет, ну и дальше по списку...
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Магомед Саид Амирханов
Слуцкий оказывается ещё и журналист 🤦🏻!
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asusp527
У каждого своё мнение...А зачем его старались ущемить?...
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Женя Женева
Яблоко от яблони не далеко падает, можно только догадываться каким он мог человеком
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Назар Игорь
Ответ каток Третьяка
позвольте не согласиться с ТАТ, то что Анатолий Тарасов великий тренер/педагог я даже под сомнение ставить не буду... но методики тренировок уж точно были просто на износ без логического смысла сейчас если на них посмотрит профессионал, он спросит "а зачем это? " как тактик по воспоминаниям хоккеистов, которые с ним работали, он тоже не был силен... Тарасов это прежде всего дисциплина и мотивация, но это точно не взгляд за горизонт.
Тактиком был Аркадий Иванович Чернышов.
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Kareglazaya
Ответ Назар Игорь
Вот уж не надо. Отец русского хоккея, 7 правительственных наград, лауреат премии им. Гретцки, в списке зала хоккейной славы и прочее. Россия и хоккейный мир по заслугам оценили огромный вклад Анатолия Владимировича в мировой и российский хоккей. Непонятно зачем она ноет, по привычке?
Она всё время недовольна. То папу не похвалили, то фото на памятной доске слишком маленькое, то еще что-нибудь.
Как будто её отец - единственный тренер во вселенной...
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Melnikov1968
Уверен, что большинство упражнений, которые он давал на тренировках, сам никогда не делал. Постоянно экспериментировал,толком не зная к чему это все приведет. Ему очень повезло, что люди, которых он тренировал, обладали недюжинным здоровьем и хорошими двигательными способностями. И народу он загубил тоже очень много, но об этом не принято говорить. Постоянно говорят только о величии.
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Светлана Толасова
Ответ ретроградный меркурий
Я понимаю, что ТАТ, что логично, всегда топит за папу, но у нас в стране как раз незаслуженный культ Тарасова как великого тренера и почти неизвестен широкому кругу действительно великий тренер Чернышев. Когда Тарасов был старшим тренером СССР с 1957 по 1961, сборная ни разу не выиграла ни ЧМ, ни ОИ (на ОИ стала и вовсе только третьей). Когда старшим тренером был Чернышов, в первый его приход с 1954 по 1957 сборная выиграла 2 золота ЧМ и золото ОИ-1956, во второй приход 1961-72 и вовсе выдала серию из 9 победных ЧМ подряд + три подряд золота ОИ. Такого доминирования, как при Чернышеве, у нас не было никогда. Но все почему-то говорят о гении Тарасова и называют его "отцом русского хоккея", вот парадокс.
Впервые соглашусь с вами. Действительно, культ Тарасова сильно преувеличен. Да, Тарасов был хорошим тренером, тренировал базовый клуб сборной СССР - ЦСКА. Чернышев - Великий тренер, просто в отличие от Тарасова был скромен. А сколько тренеров с мировым именем воспитал Чернышев? Достаточно назвать Тихонова и Юрзинова.
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Crenk
Грубоват все таки был
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Андрей Николаев
Ответ каток Третьяка
позвольте не согласиться с ТАТ, то что Анатолий Тарасов великий тренер/педагог я даже под сомнение ставить не буду... но методики тренировок уж точно были просто на износ без логического смысла сейчас если на них посмотрит профессионал, он спросит "а зачем это? " как тактик по воспоминаниям хоккеистов, которые с ним работали, он тоже не был силен... Тарасов это прежде всего дисциплина и мотивация, но это точно не взгляд за горизонт.
…и еще админресурс
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