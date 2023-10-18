Тарасова об отце: «Он видел хоккей будущего, смотрел за горизонт. Все знали, кто такой Тарасов, но никто хорошего слова не сказал, всегда его старались ущемить»
Татьяна Тарасова отметила, что ее отец Анатолий Тарасов видел хоккей будущего.
– В чем его основное величие?
– В том, что он видел хоккей будущего.
– Он смотрел за горизонт, как сейчас говорят?
– За горизонт. Сейчас не видно, чтоб смотрели за горизонт в хоккее.
– Вы имеете в виду и методику, и тактику, и подход...
– Все. Он же был великий. Он писал, знал эти упражнения. Иногда даже на мне какие-то упражнения летом проверял, видимо. Я не догадывалась, но давал какие-то упражнения, когда я занималась.
– Я так понимаю, что он это делал без научных групп, аналитиков. Он делал это сам?
– Сам, конечно. Это его собственный гений его туда приводил.
– Как правило, человеком, опередившим свое время, потом восторгаются, но в моменте критики немало. Как это было?
– Мне кажется, все знали, кто такой Тарасов. Но никто хорошего слова не сказал. И это было очень обидно, нам было до слез.
Всегда его старались ущемить, наказать за какие-то его неординарные поступки, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.
Непонятно зачем она ноет, по привычке?
как тактик по воспоминаниям хоккеистов, которые с ним работали, он тоже не был силен...
Тарасов это прежде всего дисциплина и мотивация, но это точно не взгляд за горизонт.
Как будто её отец - единственный тренер во вселенной...