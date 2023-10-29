Третьяк о Тарасове: «Я в Швеции купил клетчатый пиджак и красивый перстень – модно было. Он меня увидал: «Это что за стиляга? Ну-ка пропишите ему боевой листок!» Мне так стыдно было, больше не надевал»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов чемпионат СССР Игорь Ромишевский стиль Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о воспитательных мерах Анатолия Тарасова.

– Вы его (Тарасова – Sports.ru) по-человечески боялись?

– Конечно, боялся, уважал. Я даже слова не мог сказать. Я начал хорошо играть, Озеров стал меня хвалить: вот появился молодой вратарь, 17-летний. А Тарасов мне все время замечания делает: это неправильно здесь было, неправильно здесь, неправильно здесь.

Я говорю: «Почему вы мне все время замечания делаете?» А он знаете что сказал? Он говорит: «Если я вам, молодой человек, делаю замечание – значит вы еще живой».

А в жизни он мог воспитывать меня. Я первый раз в Швецию приехал – купил себе клетчатый, такой красивый пиджак. Модный был! И перстень себе купил – модно было, такой красивый перстень. Он меня увидал: «Это что за стиляга такой у нас появился?» И Ромишевскому – он у нас комсорг был: «Ну-ка пропишите ему боевой листок!» Нарисовали меня с этим перстнем, с галстуком каким-то петушиным. Мне так стыдно было – я больше пиджак этот не надевал, – рассказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия».

Владислав Третьяк: «Брежнев меня взасос поцеловал, до сих пор не моюсь. Он любил целоваться, очень болел за хоккей. В 81-м мы выиграли Кубок Канады, купили ему клюшечки, кепочки, сувениры, шайбочку»

Третьяк о Суперсерии-1972: «Прихлопнули канадцев очень сильно. Они думали, будет легкая прогулка. Стояли без зубов, лохматые: «Мы вас сырыми съедим, ребята»

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5 комментариев

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Гумберт Гумберт
так Владик и остался советским человеком на всю жизнь
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Биомеханоид
Хорошо, что он сейчас тебя не видит. А галстук тебе в тему в листке нарисовали.
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Buharoid
Царство серости, уныния и полного подавления индивидуальности. Сейчас движемся туда же.
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0
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Atsuktuvas
Есть общества, в которых позорно быть богатым и счастливым. Требуется быть нищим и злым на весь мир.
+5
-1
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Ми Ша
Увидел бы сейчас, в гробу перевернулся
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