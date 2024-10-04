Яшкин о поражении от «Амура»: «Много чего не хватило. Было много ошибок, удалений, часто теряли шайбу. Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно»

Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Амура» (1:2).

– Что сегодня не получилось? Чего не хватило для победы?

– Много чего не хватило, было много желания, но было и много ошибок, удалений, часто теряли шайбу.

– Буквально позавчера играли с «Амуром», это как-то сказалось на подготовке?

– Игра была такой же, сказались наши удаления и индивидуальные ошибки, часто теряли шайбу.

– Было ощущение, что соперник чаще лез под кожу, неприятные слова говорили игроки «Амура».

– Я никаких слов не слышал. Это хоккей, всегда стараемся залезть под кожу друг другу. Не думаю, что ситуация отличалась от предыдущей игры.

– Тяжело играть с «Амуром», который откатывался весь третий период?

– Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно. В конце они около десяти бросков заблокировали. Надо стараться доводить шайбу до ворот.

– Прервалась серия из семи побед, поражение пошло на пользу?

– Когда-то серия должна была завершиться, мы тоже в какой-то степени могли устать от нее эмоционально. Никто не хотел проигрывать, эта серия закончилась – начнется новая, – сказал нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин .