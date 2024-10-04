  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Яшкин о поражении от «Амура»: «Много чего не хватило. Было много ошибок, удалений, часто теряли шайбу. Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно»
0

Яшкин о поражении от «Амура»: «Много чего не хватило. Было много ошибок, удалений, часто теряли шайбу. Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно»

Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Амура» (1:2).

– Что сегодня не получилось? Чего не хватило для победы?

– Много чего не хватило, было много желания, но было и много ошибок, удалений, часто теряли шайбу.

– Буквально позавчера играли с «Амуром», это как-то сказалось на подготовке?

– Игра была такой же, сказались наши удаления и индивидуальные ошибки, часто теряли шайбу.

– Было ощущение, что соперник чаще лез под кожу, неприятные слова говорили игроки «Амура».

– Я никаких слов не слышал. Это хоккей, всегда стараемся залезть под кожу друг другу. Не думаю, что ситуация отличалась от предыдущей игры.

– Тяжело играть с «Амуром», который откатывался весь третий период?

– Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно. В конце они около десяти бросков заблокировали. Надо стараться доводить шайбу до ворот.

– Прервалась серия из семи побед, поражение пошло на пользу?

– Когда-то серия должна была завершиться, мы тоже в какой-то степени могли устать от нее эмоционально. Никто не хотел проигрывать, эта серия закончилась – начнется новая, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoАмур
logoКХЛ
logoДмитрий Яшкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартемьянов об игре Хохлачева: «Ждали большего. Он допускал много ошибок в игре с «Ак Барсом». В домашних матчах играл хорошо, контролировал шайбу, сегодня не сложилось»
сегодня, 19:51
Гатиятулин о драке Лямкина с Грецким: «Эмоции перехлестывают, но мы не должны этому поддаваться. Нас потом еще пытались провоцировать, мы должны правильно реагировать»
сегодня, 19:23
Никита Лямкин: «Хоккей – зрелищная игра. Люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. С Грецким была словесная перепалка, вот и понеслось»
2сегодня, 19:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Айлендерс» против «Рейнджерс», «Каролина» сыграет с «Тампой», «Питтсбург» – «Коламбус»
3сегодня, 17:10
«Эдмонтон» – главный претендент на Кубок Стэнли по версии авторов The Athletic, «Даллас» – 2-й, «Торонто» – 3-й
231 минуту назад
Келлер стал первым капитаном в истории «Юты»
457 минут назад
НХЛ стартовала! «Баффало» проиграл «Нью-Джерси» в Праге
178сегодня, 19:45
Михайлов о поражении ЦСКА 0:7: «Нельзя так относиться к делу, позорить прославленный клуб. Такое никому не позволено»
2сегодня, 19:38
Никита Лямкин: «Хоккей – зрелищная игра. Люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. С Грецким была словесная перепалка, вот и понеслось»
2сегодня, 19:11
Мартемьянов о матче с «Ак Барсом»: «В хоккей играют мужики. Никто не хотел проигрывать, много стычек. Просил парней держать эмоции при себе, не отвечать на провокации»
сегодня, 18:56
Терещенко о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша уже великий игрок. Наколотить 853 гола – невероятно. Выиграл практически все, что можно, кроме Олимпиады»
6сегодня, 18:51
«Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани впервые с 2013 года и завершил победную серию команды Гатиятулина из 7 игр
6сегодня, 18:38
КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Амуру»
89сегодня, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Югры»: «Быстрого возвращения в КХЛ ждать не стоит. Нам не хватает финансов, все остальное есть»
11 минут назад
Мартемьянов после 2:1 с «Ак Барсом»: «Спасибо хозяевам за гостеприимство, угостили нас чак-чаком и эчпочмаками. Может, это и предрешило результат в нашу пользу»
23 минуты назад
Мартемьянов об игре Хохлачева: «Ждали большего. Он допускал много ошибок в игре с «Ак Барсом». В домашних матчах играл хорошо, контролировал шайбу, сегодня не сложилось»
сегодня, 19:51
Гатиятулин о драке Лямкина с Грецким: «Эмоции перехлестывают, но мы не должны этому поддаваться. Нас потом еще пытались провоцировать, мы должны правильно реагировать»
сегодня, 19:23
Канарейкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Вашингтон» будет играть на результат, а параллельно работать над тем, чтобы он достиг рекорда. Для клуба это большая реклама»
сегодня, 17:50
«Вегас» подписал контракт с Пирсоном на год и 775 тысяч долларов после просмотра
сегодня, 17:39
Директор «Металлурга» о том, что Мозякин повлиял на увольнение Гомоляко: «Слухи и домыслы. Он не имеет отношения к первой команде»
сегодня, 17:26
Гендиректор «Нефтехимика»: «Барбер способен усилить наш атакующий потенциал, добавить вариативности в спецбригадах большинства»
сегодня, 17:08
Грецкий подрался с Лямкиным в матче «Амура» с «Ак Барсом»: «Договорились и понеслась»
4сегодня, 16:58
«Нефтехимик» подписал контракт с Барбером до конца сезона
1сегодня, 16:43