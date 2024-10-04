Яшкин о поражении от «Амура»: «Много чего не хватило. Было много ошибок, удалений, часто теряли шайбу. Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно»
– Что сегодня не получилось? Чего не хватило для победы?
– Много чего не хватило, было много желания, но было и много ошибок, удалений, часто теряли шайбу.
– Буквально позавчера играли с «Амуром», это как-то сказалось на подготовке?
– Игра была такой же, сказались наши удаления и индивидуальные ошибки, часто теряли шайбу.
– Было ощущение, что соперник чаще лез под кожу, неприятные слова говорили игроки «Амура».
– Я никаких слов не слышал. Это хоккей, всегда стараемся залезть под кожу друг другу. Не думаю, что ситуация отличалась от предыдущей игры.
– Тяжело играть с «Амуром», который откатывался весь третий период?
– Соперник хорошо играет от обороны, самоотверженно. В конце они около десяти бросков заблокировали. Надо стараться доводить шайбу до ворот.
– Прервалась серия из семи побед, поражение пошло на пользу?
– Когда-то серия должна была завершиться, мы тоже в какой-то степени могли устать от нее эмоционально. Никто не хотел проигрывать, эта серия закончилась – начнется новая, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий