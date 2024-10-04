Борис Михайлов по указу Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Борис Михайлов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Михайлова Бориса Петровича – члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», – говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Борис Михайлов – двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), серебряный призер Олимпиады-1980, восьмикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР в составе ЦСКА . Являлся капитаном сборной СССР. В 2000 году был введен в Зал славы ИИХФ.