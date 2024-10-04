Михайлов о ЦСКА: «Игра далека от идеала, не хватает стабильности. Вернувшимся ребятам надо в психологии кое-что поменять. Здесь не АХЛ, а КХЛ – вторая лига мира»

Борис Михайлов высказался относительно игры ЦСКА в сезоне КХЛ.

– Как вам работа Ильи Воробьева? Есть уверенность, что уже в этом сезоне армейцы снова будут бороться за чемпионство?

– В данный момент я уверен только в том, что перед ЦСКА правильно поставлена задача – завоевать Кубок Гагарина. Другой цели у нашего клуба быть не может.

К сожалению, игра пока далека от идеала. Явно не хватает стабильности. Но ничего, команда новая, еще строится. Нужно потерпеть.

В ЦСКА собраны молодые и очень перспективные хоккеисты. В том числе ребята, которые вернулись из Северной Америки.

Они считают себя игроками уровня НХЛ, хотя не каждому удалось там себя проявить.

Поэтому сейчас с точки зрения психологии им надо кое-что поменять. Здесь-то не АХЛ, а КХЛ – вторая по силе лига мира! – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .