Роман Ротенберг: «Шипачев – легенда нашего хоккея. Вадим внес огромный вклад в историю СКА. Он мне очень многое дал как менеджеру, тренеру»
СКА обыграл минское «Динамо» (3:0), за которое выступает российский хоккеист.
– У Вадима Шипачева, который много играл и в СКА, 997-й матч в КХЛ. И может так получиться, что его 1000-я игра будет в Петербурге. Если так будет, встретят ли его по-особому в Петербурге, отпразднуют такую дату?
– Я с огромным уважением отношусь к Вадиму. Он легенда нашего хоккея, без громких слов. Он олицетворяет хоккейный интеллект, игрок, который многого достиг и продолжает еще играть.
Создал много опасных моментов, против него тяжело играть. Так сложилась судьба, что мы с ним не одну игру вместе сыграли в СКА и сборной, несколько лет работали вместе и побеждали.
Он внес огромный вклад в историю СКА. Мы очень все его ценим, помним и уважаем. Он мне очень многое дал в свое время как менеджеру, как тренеру – это правда.
Дай Бог, он приедет в Петербург и будет играть, то, конечно же, мы этот момент подготовим и обязательно отметим такую дату.
Скоро исполняется 80 лет Борису Петровичу Михайлову, и Вадим имеет шансы побить рекорды величайших игроков в истории нашего хоккея.
Конечно, до рекордов Бориса Петровича ему еще далеко, но есть к чему стремиться – стать не только лучшим в КХЛ, но и в истории нашего хоккея.
Думаю, это дополнительная мотивация для Вадима Шипачева, и он еще не показал свою лучшую игру, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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