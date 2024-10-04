Роман Ротенберг: «Шипачев – легенда нашего хоккея. Вадим внес огромный вклад в историю СКА. Он мне очень многое дал как менеджеру, тренеру»

Роман Ротенберг назвал Вадима Шипачева легендой российского хоккея.

СКА обыграл минское «Динамо» (3:0), за которое выступает российский хоккеист.

– У Вадима Шипачева, который много играл и в СКА, 997-й матч в КХЛ. И может так получиться, что его 1000-я игра будет в Петербурге. Если так будет, встретят ли его по-особому в Петербурге, отпразднуют такую дату?

– Я с огромным уважением отношусь к Вадиму. Он легенда нашего хоккея, без громких слов. Он олицетворяет хоккейный интеллект, игрок, который многого достиг и продолжает еще играть.

Создал много опасных моментов, против него тяжело играть. Так сложилась судьба, что мы с ним не одну игру вместе сыграли в СКА и сборной, несколько лет работали вместе и побеждали.

Он внес огромный вклад в историю СКА. Мы очень все его ценим, помним и уважаем. Он мне очень многое дал в свое время как менеджеру, как тренеру – это правда.

Дай Бог, он приедет в Петербург и будет играть, то, конечно же, мы этот момент подготовим и обязательно отметим такую дату.

Скоро исполняется 80 лет Борису Петровичу Михайлову, и Вадим имеет шансы побить рекорды величайших игроков в истории нашего хоккея.

Конечно, до рекордов Бориса Петровича ему еще далеко, но есть к чему стремиться – стать не только лучшим в КХЛ, но и в истории нашего хоккея.

Думаю, это дополнительная мотивация для Вадима Шипачева, и он еще не показал свою лучшую игру, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.