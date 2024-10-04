Канарейкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд – это уже цель хоккейной жизни нашей звезды, наверное. В «Вашингтоне» ждут этого – так же, как и мы, россияне»

Федор Канарейкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Рекорд – это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое.

Овечкин является многолетней звездой «Вашингтона », и там, конечно, ждут этого рекорда – так же, как и мы, россияне. Пожелаем Александру здоровья. Оно у него от бога, от родителей – но все-таки в таком возрасте это самое главное.

Ждать ли падения рекорда в этом сезоне? Сомневаюсь. Все-таки, наверное, понадобится этот сезон и следующий. Но он, однозначно, к этому придет, чего мы ему и желаем», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.