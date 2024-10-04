Ларионов о 20-м сезоне Овечкина в НХЛ: «Игра становится быстрее, поэтому желаю ему, чтобы он был здоров и быстр»
Игорь Ларионов дал напутствие Александру Овечкину перед стартом сезона НХЛ.
Новый сезон станет для 39-летнего капитана «Вашингтона» 20-м в лиге. Он продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах – 853 против 894.
«Я могу только пожелать ему быть в полном порядке.
Игра становится быстрее, поэтому желаю ему, чтобы он был здоров и быстр», – сказал главный тренер «Торпедо», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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