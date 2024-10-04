Разин о Скотте Уилсоне: «Менять его «Металлург» пока не собирается. Было предложение, но сейчас у него микротравма. Раскочегарится, надеемся»

Андрей Разин сказал, что «Металлург» не планирует обменивать Скотта Уилсона.

32-летний канадский форвард, перешедший в межсезонье из «Витязя», набрал 3 (1+2) очка в 11 играх за магнитогорцев в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Что со Скоттом Уилсоном?

– Менять его мы пока не собираемся. Было предложение к нам по нему, но сейчас у него микротравма.

По игре, мышлению к нему вопросов нет. Хочется, чтобы он поскорее влился в нашу игру, стиль. Надеемся, что он раскочегарится, – сказал главный тренер «Металлурга ».

О′Делл может перейти в «Металлург» в обмен на Уилсона. Но у форварда «Динамо» есть запрет на трейд