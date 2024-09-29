О′Делл может перейти в «Металлург» в обмен на Уилсона. Но у форварда «Динамо» есть запрет на трейд

Эрик О′Делл может перейти в «Металлург».

Ранее появилась информация о том, что нападающий Скотт Уилсон может быть обменян из «Металлурга».

Форвард может перейти в «Динамо» в обмен на Эрика О′Делла, но сделку усложняет запрет на трейд, прописанный в договоре канадского хоккеиста, об этом сообщает журналист Иван Богун.

О′Делл набрал 3 (1+2) балла за результативность в 9 матчах нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

Добавим, что он ранее уже играл за уральцев в сезоне-2019/20.