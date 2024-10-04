Роман Ротенберг: «СКА забил больше всех голов с отрывом за последние 3 года, а пропустил мало. Уделяем внимание защите, всегда говорим: «Железобетонная оборона и яркая атака»

Роман Ротенберг заявил, что СКА забивает больше всех в КХЛ за 3 года.

Петербургский клуб на выезде обыграл минское «Динамо » со счетом 3:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Можно ли рассматривать этот сухой матч СКА как подарок вашему капитану на вчерашний день рождения?

– Можно. Мы всегда стремимся сыграть железобетонно в обороне. То, к чему мы стремимся. За последние три года мы меньше всех пропускали в регулярном чемпионате. Да и в плей‑офф мы пропустили не так много.

Если посмотрите нашу статистику, мы больше всех забили, это правда. За последние 3 года мы больше всех с отрывом забили в лиге. И сейчас мы идем в лидерах по забитым шайбам в лиге.

Мы очень много внимания уделяем обороне. Мы очень рады, что сегодня мы зацементировали нашу оборону. Мы всегда говорим: «Железобетонная оборона и яркая атака». Так сегодня и получилось, но есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА .