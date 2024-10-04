Ротенберг о Демидове: «В СКА он развивается, тренируется с великими мастерами – многие провели сотни матчей в НХЛ, выигрывали Кубок Стэнли, Олимпиаду. Ивану есть чему поучиться»
Петербургский клуб обыграл минское «Динамо» со счетом 3:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 18-летний Демидов не отметился результативными действиями в этой игре.
– Ваша восходящая звезда Иван Демидов выступал сегодня как 13‑й нападающий, лишь шесть смен, в третьем периоде вообще не выходил. Почему так мало?
– Очень сильный соперник. Шла игра «кость в кость», тем более все знают, как здорово «Динамо» играет на контратаках. Это очень сильная команда. И любая ошибка, любое проигранное единоборство или стык могут привести к тяжелой ситуации у наших ворот.
И если мы хотим зацементировать нашу оборону, то все должны выполнять игровое задание. И неважно, какая у кого фамилия. Нужна игра на команду.
Я уверен, что Иван развивается, много у нас играет. Он тренируется с великими игроками, с мастерами, многие из которых выступали в НХЛ. Провели сотни матчей!
Выигрывали Кубок Стэнли, есть ребята с Кубками Гагарина, выигрывали Олимпиаду. Поэтому ему есть чему поучиться, – сказал главный тренер СКА.
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