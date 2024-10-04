Бенуа Гру: «КХЛ – хорошая лига, наслаждаюсь каждым днем здесь. Отметил, что пробки в Москве – это следующий уровень по сравнению с Нью-Йорком»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что ему нравится работать КХЛ.

Челябинский клуб на выезде обыграл московское «Динамо » со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В игре произошла стычка между Бадди Робинсоном и Киррилом Адамчуком.

«По окончании этой драки у меня создалось впечатление, что оба хотели продолжения. По итогам этого матча я отметил для себя физическую сторону игры Бадди Робинсона.

В России я учусь чему-то каждый день. КХЛ – это очень хорошая лига, и я наслаждаюсь каждым днем здесь и среди парней в команде.

Еще я отметил для себя, что московские пробки, по сравнению с теми, которые в Нью-Йорке – это следующий уровень. Поверьте мне на слово», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .