Бенуа Гру: «КХЛ – хорошая лига, наслаждаюсь каждым днем здесь. Отметил, что пробки в Москве – это следующий уровень по сравнению с Нью-Йорком»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что ему нравится работать КХЛ.
Челябинский клуб на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В игре произошла стычка между Бадди Робинсоном и Киррилом Адамчуком.
«По окончании этой драки у меня создалось впечатление, что оба хотели продолжения. По итогам этого матча я отметил для себя физическую сторону игры Бадди Робинсона.
В России я учусь чему-то каждый день. КХЛ – это очень хорошая лига, и я наслаждаюсь каждым днем здесь и среди парней в команде.
Еще я отметил для себя, что московские пробки, по сравнению с теми, которые в Нью-Йорке – это следующий уровень. Поверьте мне на слово», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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