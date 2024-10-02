Якушев о Гру: «Он сам пожелал со мной сфотографироваться. Тепло отзывался о сборной СССР, Суперсерии. Бенуа тренировал в системе «Тампы», такие люди нужны нашему хоккею»
Ранее главный тренер «Трактора» рассказал о том, как сделал селфи с экс-нападающим сборной СССР.
«Конечно, очень приятно, что Гру так обо мне отозвался. Это классный тренер, который сам проявил желание со мной встретиться, сфотографироваться. Он очень тепло отзывался о серии 1972 года, когда еще был мальчиком.
Бенуа очень понравилась игра советской команды, да и в целом он очень по-доброму говорил о советском хоккее и о наших ребятах. Мне было очень приятно.
Безусловно, такие люди нужны нашему хоккею, он был в системе «Тампы», тренировал много канадских молодых хоккеистов, которые впоследствии стали игроками основного состава той же «Тампы».
Это специалист высокого класса, приятно, что он пожелал приехать в Россию и работать на благо нашего хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
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