Якушев о Гру: «Он сам пожелал со мной сфотографироваться. Тепло отзывался о сборной СССР, Суперсерии. Бенуа тренировал в системе «Тампы», такие люди нужны нашему хоккею»

Александр Якушев рассказал о встрече и общении с Бенуа Гру.

Ранее главный тренер «Трактора » рассказал о том, как сделал селфи с экс-нападающим сборной СССР.

«Конечно, очень приятно, что Гру так обо мне отозвался. Это классный тренер, который сам проявил желание со мной встретиться, сфотографироваться. Он очень тепло отзывался о серии 1972 года, когда еще был мальчиком.

Бенуа очень понравилась игра советской команды, да и в целом он очень по-доброму говорил о советском хоккее и о наших ребятах. Мне было очень приятно.

Безусловно, такие люди нужны нашему хоккею, он был в системе «Тампы», тренировал много канадских молодых хоккеистов, которые впоследствии стали игроками основного состава той же «Тампы ».

Это специалист высокого класса, приятно, что он пожелал приехать в Россию и работать на благо нашего хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .