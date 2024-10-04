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  • Кудашов об 1:4 с «Трактором»: «У «Динамо» большая проблем с тем, чтобы забивать голы. Важна психология, когда команда верит, хочет, и гол все равно надо заслужить»
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Кудашов об 1:4 с «Трактором»: «У «Динамо» большая проблем с тем, чтобы забивать голы. Важна психология, когда команда верит, хочет, и гол все равно надо заслужить»

Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от «Трактора» (1:4).

«Мы пропускаем легко, неправильные вещи делаем, а вот с тем, чтобы забить голы, у нас сейчас большая проблема. Продолжать работать – это единственный способ, который есть.

Другого не дано. Уделять внимание отдельным элементам, и психология важна. Когда команда верит, хочет, и этот гол все равно надо заслужить. Это работа», – сказал главный тренер московского «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoТрактор
logoАлексей Кудашов
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logoДинамо Москва
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