Никитин о 5:3 с «Авангардом»: «Локомотив» отыгрался с непростого счета, но отдавал инициативу, нужно работать над этим. Не делаем акцент на то, как играет соперник, главное – быть самим собой»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» (5:3).

Ярославцы победили в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 1:3.

– Для нас это важная победа, мы отыгрались с непростого счета против непростой команды. Естественно, мы довольны. Но на это нужно правильно реагировать.

– Что вы скажете о втором периоде?

– По счету согласен, что у нас он не получился. Но не скажу, что мы безобразно играли. Да, допустили удаления, пересменка там была неправильной. Рид [Буше ] умеет исполнять такие вещи. Мы дали такое преимущество «Авангарду ». С другой стороны, сами себя проверили.

– Насколько вы довольны дисциплиной своих подопечных?

– Главное, чтобы результат еще был. В прошлом матче мы дали много шансов. Сегодня нам Омск дал шансы. Но мы отдавали инициативу сопернику, и нужно работать над этим.

– Что вы говорили во втором перерыве? Был жесткий разговор?

– Нет‑нет. Мы просто настроили ребят, что нужно не менять ничего, о чем мы договаривались. Просто быть последовательными. Мы не делаем акцент на том, как играет соперник. Главное – быть самим собой и верить в это.

– Вы обращали внимание в перерыве, что «Авангард» будет ошибаться, потому что команду сейчас лихорадит?

– Мы делали акцент на том, что нужно делать то, о чем мы договаривались. Потому что мы в первых двух периодах не играли плохо и хорошо грузили защитников, отсюда ошибки могли быть.

– Дмитрий Симашев вернулся в состав. Какие у него шансы выиграть конкуренцию в вашей обороне?

– Я бы ему на этом не советовал сосредотачиваться. Надо с каждым днем выигрывать конкуренцию у самого себя, получая удовольствие и занимаясь любимым делом.

– Даниил Бут в перерыве раскритиковал игру «Локомотива».

– Если бы он тренерский штаб раскритиковал – другое дело. Самокритичное отношение к себе – это нормально. Эти ребята – максималисты, что позволяет им вносить искру в игру нашей команды, – сказал главный тренер «Локомотива ».