Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии Daily Faceoff. Мичков – 2-й, Демидов – 3-й, Никишин – 5-й, Силаев – 19-й, Юров – 30-й

Матвей Мичков стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.

Портал Daily Faceoff выложил рейтинг из 75 хоккеистов, которые либо играют за пределами НХЛ, либо претендуют на приз лучшему новичку сезона.

Список выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

2. Матвей Мичков («Филадельфия»);

3. Иван Демидов («Монреаль»);

4. Уилл Смит («Сан-Хосе»);

5. Александр Никишин («Каролина»);

6. Артем Левшунов («Чикаго»);

7. Зэйн Парех («Калгари»);

8. Зеев Байум («Миннесота»);

9. Брандт Кларк («Лос-Анджелес»);

10. Каттер Готье («Анахайм»);

...19. Антон Силаев («Нью-Джерси»);

...30. Данила Юров («Миннесота»);

...41. Дмитрий Симашев («Юта»);

...71. Даниил Бут («Юта»);

...75. Михаил Гуляев («Колорадо»).