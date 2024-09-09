Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии Daily Faceoff. Мичков – 2-й, Демидов – 3-й, Никишин – 5-й, Силаев – 19-й, Юров – 30-й
Матвей Мичков стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.
Портал Daily Faceoff выложил рейтинг из 75 хоккеистов, которые либо играют за пределами НХЛ, либо претендуют на приз лучшему новичку сезона.
Список выглядит следующим образом:
1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
2. Матвей Мичков («Филадельфия»);
3. Иван Демидов («Монреаль»);
4. Уилл Смит («Сан-Хосе»);
5. Александр Никишин («Каролина»);
6. Артем Левшунов («Чикаго»);
7. Зэйн Парех («Калгари»);
8. Зеев Байум («Миннесота»);
9. Брандт Кларк («Лос-Анджелес»);
10. Каттер Готье («Анахайм»);
...19. Антон Силаев («Нью-Джерси»);
...30. Данила Юров («Миннесота»);
...41. Дмитрий Симашев («Юта»);
...71. Даниил Бут («Юта»);
...75. Михаил Гуляев («Колорадо»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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