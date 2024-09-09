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  • Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии Daily Faceoff. Мичков – 2-й, Демидов – 3-й, Никишин – 5-й, Силаев – 19-й, Юров – 30-й
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Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии Daily Faceoff. Мичков – 2-й, Демидов – 3-й, Никишин – 5-й, Силаев – 19-й, Юров – 30-й

Матвей Мичков стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.

Портал Daily Faceoff выложил рейтинг из 75 хоккеистов, которые либо играют за пределами НХЛ, либо претендуют на приз лучшему новичку сезона.

Список выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

2. Матвей Мичков («Филадельфия»);

3. Иван Демидов («Монреаль»);

4. Уилл Смит («Сан-Хосе»);

5. Александр Никишин («Каролина»);

6. Артем Левшунов («Чикаго»);

7. Зэйн Парех («Калгари»);

8. Зеев Байум («Миннесота»);

9. Брандт Кларк («Лос-Анджелес»);

10. Каттер Готье («Анахайм»);

...19. Антон Силаев («Нью-Джерси»);

...30. Данила Юров («Миннесота»);

...41. Дмитрий Симашев («Юта»);

...71. Даниил Бут («Юта»);

...75. Михаил Гуляев («Колорадо»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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logoСан-Хосе
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлександр Никишин
logoМатвей Мичков
logoДанила Юров
Брандт Кларк
Артем Левшунов
logoКаттер Готье
logoУилл Смит
logoМихаил Гуляев
logoДмитрий Симашев
logoДаниил Бут
logoИван Демидов
Зеев Байум
logoМакклин Селебрини
logoАнтон Силаев
logoЮта
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