Никитин о травмах игроков «Локомотива»: «На Алексееве заживет как на собаке, надеемся. Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить»
– Симашева включили в список травмированных. И как дела у Алексеева?
– Надеемся, что на Денисе заживет как на собаке. Прогнозировать не будем.
А Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить. Ребята характерные, надеюсь, раньше вернутся, – сказал главный тренер «Локомотива» после матча с «Салаватом» (2:3 ОТ).
Защитник «Локомотива» Симашев выбыл на 2-4 недели из-за травмы лица (Metaratings)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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