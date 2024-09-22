Никитин о травмах игроков «Локомотива»: «На Алексееве заживет как на собаке, надеемся. Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить»

– Симашева включили в список травмированных. И как дела у Алексеева?

– Надеемся, что на Денисе заживет как на собаке. Прогнозировать не будем.

А Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить. Ребята характерные, надеюсь, раньше вернутся, – сказал главный тренер «Локомотива» после матча с «Салаватом» (2:3 ОТ).

Защитник «Локомотива» Симашев выбыл на 2-4 недели из-за травмы лица (Metaratings)