Никитин о 4-3 с «Авангардом»: «Про нас писали «бронепоезд», а получалась дрезина какая-то. Хорошо, что удалось раскочегарить в концовке серии»

Теги Авангард Локомотив болельщики Игорь Никитин Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался после победы в серии плей‑офф с «Авангардом».

«Локомотив» обыграл омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

– «Авангард» стоит поблагодарить за такую серию. Очень хороший урок для нас, показатель характера с обеих сторон. Прекрасный стадион здесь, на фоне омских болельщиков приятно играть. Ярославским фанам, кто с нами сюда прилетал и дома поддерживал, тоже большое спасибо.

Благодарю своих ребят, они справились с этим испытанием. Оно было непростое, но мы довольны, что смогли это сделать.

Все про нас писали «бронепоезд»… а тут дрезина какая-то получалась. Хорошо, что получилось его раскочегарить в концовке серии.

– «Авангард» вернулся в серию после смены тренера. Вам много пришлось менять?

– Я понимал, в чем изменится игра «Авангарда». Я же играл против системы Хартли. Здесь проблема была в том, чтобы вся команда выполняла требования.

«Авангард» стал выполнять требования после смены штаба, а мы стали думать глобально: какой счет в серии, когда ее закончить. Но это – опыт, это все проходят без исключения. Спасибо «Авангарду» еще раз за эту серию, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никитин хороший тренер, успехов ему
+29
-1
+28
Так бывает, собрались же в итоге.
Добавили угля и поехали!
+17
-1
+16
Спасибо, тренер!
+15
-2
+13
Игорь Валерьевич кремень!
+5
-2
+3
Игорю Никитину удачи и вступить в клуб Быкова и Знарка, которые брали кубок Гагарина с разными командами :)
+3
-3
0
Согласен с Никитиным ,что некоторые игроки Локомотива рано задрали свои "носы " в игре ,что мол соперник уже повержен - нужно в плей-офф всегда играя забывать , какой счёт был между командами вчера, каждая игра с нового чистого листа должна быть !
0
0
0
Ответ srs
Такого Локомотива конечно не должно быть на таком этапе турнира. Но что хуже... в Авангарде и двух сезонов не прошло как пришло понимание - не по той системе играют Кахаэль со своими баранками на табло конечно в категорически исключительной степени печальна
Никитин правильно описывает происходящее. Хороший помощник главного в Авангарде в хорошем варианте Кахаэль
0
0
0
Ответ srs
Такого Локомотива конечно не должно быть на таком этапе турнира. Но что хуже... в Авангарде и двух сезонов не прошло как пришло понимание - не по той системе играют Кахаэль со своими баранками на табло конечно в категорически исключительной степени печальна
🤡🤡🤡Скажи, а кто должен быть на таком этапе турнира?
0
0
0
Ответ srs
Такого Локомотива конечно не должно быть на таком этапе турнира. Но что хуже... в Авангарде и двух сезонов не прошло как пришло понимание - не по той системе играют Кахаэль со своими баранками на табло конечно в категорически исключительной степени печальна
Ну все верно. Унылое г, в виде твое Ак Барса и не должно было быть на стадии этого этапа. Его собственно и небыло.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий