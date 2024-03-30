Никитин о 4-3 с «Авангардом»: «Про нас писали «бронепоезд», а получалась дрезина какая-то. Хорошо, что удалось раскочегарить в концовке серии»

Игорь Никитин высказался после победы в серии плей‑офф с «Авангардом».

«Локомотив» обыграл омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

– «Авангард» стоит поблагодарить за такую серию. Очень хороший урок для нас, показатель характера с обеих сторон. Прекрасный стадион здесь, на фоне омских болельщиков приятно играть. Ярославским фанам, кто с нами сюда прилетал и дома поддерживал, тоже большое спасибо.

Благодарю своих ребят, они справились с этим испытанием. Оно было непростое, но мы довольны, что смогли это сделать.

Все про нас писали «бронепоезд»… а тут дрезина какая-то получалась. Хорошо, что получилось его раскочегарить в концовке серии.

– «Авангард» вернулся в серию после смены тренера. Вам много пришлось менять?

– Я понимал, в чем изменится игра « ». Я же играл против системы . Здесь проблема была в том, чтобы вся команда выполняла требования.

«Авангард» стал выполнять требования после смены штаба, а мы стали думать глобально: какой счет в серии, когда ее закончить. Но это – опыт, это все проходят без исключения. Спасибо «Авангарду» еще раз за эту серию, – сказал главный тренер « » .