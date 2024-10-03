Губерниев о Гашеке: «Типичный мудак. Великий спортсмен к старости начал сходить с ума. Пусть вооружится клюшкой и нападет на Белый дом или Капитолий»
Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.
«Гашек типичный мудак. Великий спортсмен, который к старости начал совсем сходить с ума. Но раз так говорит про НХЛ, пусть вооружится вратарской клюшкой и нападет на Белый дом или Капитолий.
Как политик он себя реализовать не может, пытается просто привлечь внимание. Удается ли? Ну раз вы меня спрашиваете о нем, значит, удается», – сказал комментатор.
Гашек об игре россиян в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий. Ее руководство несет ответственность»
Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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