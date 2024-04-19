Экс-футболист «Сибири» Выходил о Гашеке: «Пусть вернет деньги, заработанные в «Спартаке». Когда он был инициатором, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, возник вопрос: что в голове у человека?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Доминик Гашек Сибирь НХЛ Томаш Выходил КХЛ Политика Матч ТВ Новосибирск Вторая лига А Футбол

Экс-футболист Томаш Выходил оценил высказывания Доминика Гашека в адрес России.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее высказался о призывах вернуть деньги за игру в КХЛ: «Я заслужил их своей работой. Я был там в сезоне-2010/11, когда считал Россию достаточно демократическим государством».

– Легендарный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек очень часто чрезмерно резко высказывается в адрес России и призывает наказывать чешских спортсменов, выступающих здесь. Вас это задевает?

– Даже не знаю. Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак».

Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает.

Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону, – сказал экс-игрок «Сибири» Томаш Выходил, который работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска».

47 комментариев
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Ответ Квебек
Ключ простой "Выходил переехал в Россию в 2002 году и стал выступать за смоленский «Кристалл». После этого он играл за «Химки», «Томь», «Сибирь» и «Металлург‑Кузбасс». За время выступления в новосибирском клубе защитник женился на россиянке и получил гражданство. На данный момент он работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска»."
Правильно, человек пожил здесь и понимает, где правда.
+65
-15
+50
Ответ Квебек
Ключ простой "Выходил переехал в Россию в 2002 году и стал выступать за смоленский «Кристалл». После этого он играл за «Химки», «Томь», «Сибирь» и «Металлург‑Кузбасс». За время выступления в новосибирском клубе защитник женился на россиянке и получил гражданство. На данный момент он работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска»."
а что не так в его биографии?! Или он должен был в Квебек переехать?)))
+45
-9
+36
Прямо серпом по подштанникам махнул. Правда, ценнее это было сказать в Праге, а не в Новосибирске.
+42
-9
+33
Ответ Павел Мельников
Я правильно понимаю, что он выходил, когда тема на слуху была?
Подвезли шутки за 30.
+33
-1
+32
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий скрыт
Не встречал у Матича высказываний ненависти
Он просто отказывался чествовать погибших британских солдат в войнах (путем ношения на футболке мака)
+14
0
+14
Пюре у него в голове. Столько шайб головой ловил.
+29
-17
+12
Ключ простой "Выходил переехал в Россию в 2002 году и стал выступать за смоленский «Кристалл». После этого он играл за «Химки», «Томь», «Сибирь» и «Металлург‑Кузбасс». За время выступления в новосибирском клубе защитник женился на россиянке и получил гражданство. На данный момент он работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска»."
+38
-27
+11
Ответ Superkenguroo
Скорее, понимает, что нужно говорить.
нет, как раз он может сравнить, что несет демократия ервопейская, а что дает Россия, как бы у нас в СМИ постоянно не показывали негатив.
+13
-5
+8
гашек бабки свои заработал честно. Другое дело - пусть рот не раскрывает свой тройностандартный. Деньги его не нужны
+12
-4
+8
Гашек: это другое
+10
-3
+7
Ответ serginn
Подвезли шутки за 30.
Мои любимые
+10
-3
+7
У Гашека давно кукуха поехала.Шайба она такая резиновая. Не хуже перчаток боксерских. Кличко не даст соврать.
+13
-8
+5
Ответ Квебек
Ключ простой "Выходил переехал в Россию в 2002 году и стал выступать за смоленский «Кристалл». После этого он играл за «Химки», «Томь», «Сибирь» и «Металлург‑Кузбасс». За время выступления в новосибирском клубе защитник женился на россиянке и получил гражданство. На данный момент он работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска»."
и что ты собрался ему предъявлять?
+11
-6
+5
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий скрыт
А кто-то о Матиче что-то спрашивал? Что ты его сюда приплёл?
+5
0
+5
Я правильно понимаю, что он выходил, когда тема на слуху была?
+15
-12
+3
Гашек здесь сыграл год, когда российские власти, например, официально стремились к безвизу с ЕС, покупали французские военные корабли и давали транзит транспорту НАТО.

Что за идиотские предъявы про "пусть вернет деньги"? Не согласен с его нынешним мнением - ОК, не вопрос. Но обвинения в лицемерии смехотворны.
+17
-15
+2
У нас в спорте не зарабатывают, а получают , отобранные у народа без его согласия деньги, так что надо опрос провести у кого надо отобрать и кого наказать за ограбление трудящихся.
+3
-1
+2
В голове у него опилки))но это для него не беда 🙂
+3
-1
+2
Актеры и спортсмены люди конъюнктурные, транслирующие мысли той среды где они в данный момент получают работу и профит. Те, кто поумнее, стараются избегать категоричных утверждений, те кто поглупее, со временем попадают в идиотские положения.
+2
0
+2
Ответ prus_3
То есть "стремишься к безвизу с ЕС, покупаешь французские военные корабли, предоставляешь транзит транспорту НАТО" — только тогда ты молодец. Самому не смешно?
Товарищ, перестаньте, пожалуйста, принимать озверин и прыгать на людей без причины. Я где-то написал что-то про "молодцов"?

Гашек ехал работать в страну, которая отвечала его представлениям о прекрасном. Честно отработал год, получил свои деньги, уехал. Спустя несколько лет эта страна изменилась. Гашек говорит: "Теперь она мне не нравится, не надо туда ездить". Если бы он поехал сейчас, он был бы лицемером. В сложившейся ситуации никакого лицемерия в его поведении нет.

Допустим, вы хотите работать только в компании с названием на А, а компании с названием на Б ненавидите. Устраиваетесь в фирму "Аист", работаете год, увольняетесь, уходите. Через пару лет компания переименовывается в "Буревестник", вы начинаете говорить: "Милые люди, ну это же Буревестник, на Б. Как там можно вообще работать?". Кто-то с вами согласен, кто-то нет. Это уже следующий вопрос. Делает ли это вас лицемером? Нет. Когда вы там работали, компания называлась на букву А.

Все остальное - молодцы, не молодцы, прав ли Гашек тогда, прав ли он сейчас - не предмет обсуждения. Я не собираюсь вести политические обсуждения в комментариях спортивного сайта, у меня для этого есть более интересные мне площадки.

Выходил может сказать, например, "Я считаю, что Гашек - долдон, потому что спорт вне политики". Позиция? Позиция. Своя логика в ней есть, ОК. Можно спорить, но она точно не абсурдна. Однако вопли "Отдай деньги, которые заработал в России, когда у властей России была совершенно другая публичная позиция" идиотичны.
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Ответ Квебек
Ключ простой "Выходил переехал в Россию в 2002 году и стал выступать за смоленский «Кристалл». После этого он играл за «Химки», «Томь», «Сибирь» и «Металлург‑Кузбасс». За время выступления в новосибирском клубе защитник женился на россиянке и получил гражданство. На данный момент он работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска»."
Он тут в России реально с начала нулевых годов? Нифига себе открытие
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Гашек странный тип, между его возгласами об изгнании России из этой вселенной, он еще и похвалить и радоваться за игроков/тренеров российских успевает)))
Возникает ощущение, что ради своей "политической карьеры" он заливают это просто тупейшую антирос дичь и таким образом выглядит типо демократически обеспокоенным и подкованным , но отношения с людьми (из этой же России), с которыми лично знаком и играл, он не хочет портить.
Хотя кому он после такого лицемерия нужен?
Сомневаюсь, что те же Ковалев, Ларионов, Хабибуллин после подлизывания Гашека ему позвонили и по братски вспомнили ту "достаточно демократичную" Россию.
Идиотизм в чистом виде..
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Гашек знатно перебарщивает
Выходил также не нашел ничего умнее, чем сказать: "верни деньги"
Яркий пример того, как осуждающее мнение в отношении достаточно спорных утверждений, также является довольно странной с логической точки зрения
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Ответ sp.msk.86
Правильно, человек пожил здесь и понимает, где правда.
ну так если бы он сказал, как гашек, его бы турнули из россии... хотя нет, сначала бы он посидел, а потом возможно бы (если бы остался жив), турнули бы...
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Ответ CaSpeR-13
представления о прекрасном это субъективное мнение. Пусть не осуждает людей едущих сюда работать для них может Россия так же прекрасна как для чеха когда он приезжал играть И так же можно найти человека кто считал Россию неправильной во времена присутствия гашека тут
Боже мой. Он может осуждать, вы можете осуждать его за осуждение. Люди, которые считали Россию неправильной, когда здесь играл Гашек, могли осуждать Гашека.

Пусть люди высказывают свои субъективные мнения, в чем проблема?
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Ответ Биомеханоид
Верни, что заработал. Всё логично.
логика у вас не работает...
он заработал.
а не украл.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Популизм. Когда играл Гашек, РФ была совсем другой(на словах разумеется). Да, человек интересующийся внутрироссийской кухней мог бы заподозрить неладное, но не спортсмен.
ну почему же на словах.
можно было ругать власть, макаревич пел свои песни, цоя можно было слушать на улице, на москвиче собирали рено, а не "москвич", под питером хундаи, а медведев везде бегал с айфоном и не прятал его ни от кого...
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Мнение о Гашеке Входила, Выходила, Заходила и Мимопроходила, конечно, всех очень интересует
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Гашек просто болен!
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Вот сейчас наши футболисты, игравшие в Европе, рассказывают какая она плохая, они деньги там заработанные вернули?
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