Экс-футболист «Сибири» Выходил о Гашеке: «Пусть вернет деньги, заработанные в «Спартаке». Когда он был инициатором, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, возник вопрос: что в голове у человека?»
Экс-футболист Томаш Выходил оценил высказывания Доминика Гашека в адрес России.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее высказался о призывах вернуть деньги за игру в КХЛ: «Я заслужил их своей работой. Я был там в сезоне-2010/11, когда считал Россию достаточно демократическим государством».
– Легендарный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек очень часто чрезмерно резко высказывается в адрес России и призывает наказывать чешских спортсменов, выступающих здесь. Вас это задевает?
– Даже не знаю. Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак».
Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает.
Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону, – сказал экс-игрок «Сибири» Томаш Выходил, который работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска».
Он просто отказывался чествовать погибших британских солдат в войнах (путем ношения на футболке мака)
Что за идиотские предъявы про "пусть вернет деньги"? Не согласен с его нынешним мнением - ОК, не вопрос. Но обвинения в лицемерии смехотворны.
Гашек ехал работать в страну, которая отвечала его представлениям о прекрасном. Честно отработал год, получил свои деньги, уехал. Спустя несколько лет эта страна изменилась. Гашек говорит: "Теперь она мне не нравится, не надо туда ездить". Если бы он поехал сейчас, он был бы лицемером. В сложившейся ситуации никакого лицемерия в его поведении нет.
Допустим, вы хотите работать только в компании с названием на А, а компании с названием на Б ненавидите. Устраиваетесь в фирму "Аист", работаете год, увольняетесь, уходите. Через пару лет компания переименовывается в "Буревестник", вы начинаете говорить: "Милые люди, ну это же Буревестник, на Б. Как там можно вообще работать?". Кто-то с вами согласен, кто-то нет. Это уже следующий вопрос. Делает ли это вас лицемером? Нет. Когда вы там работали, компания называлась на букву А.
Все остальное - молодцы, не молодцы, прав ли Гашек тогда, прав ли он сейчас - не предмет обсуждения. Я не собираюсь вести политические обсуждения в комментариях спортивного сайта, у меня для этого есть более интересные мне площадки.
Выходил может сказать, например, "Я считаю, что Гашек - долдон, потому что спорт вне политики". Позиция? Позиция. Своя логика в ней есть, ОК. Можно спорить, но она точно не абсурдна. Однако вопли "Отдай деньги, которые заработал в России, когда у властей России была совершенно другая публичная позиция" идиотичны.
Возникает ощущение, что ради своей "политической карьеры" он заливают это просто тупейшую антирос дичь и таким образом выглядит типо демократически обеспокоенным и подкованным , но отношения с людьми (из этой же России), с которыми лично знаком и играл, он не хочет портить.
Хотя кому он после такого лицемерия нужен?
Сомневаюсь, что те же Ковалев, Ларионов, Хабибуллин после подлизывания Гашека ему позвонили и по братски вспомнили ту "достаточно демократичную" Россию.
Идиотизм в чистом виде..
Выходил также не нашел ничего умнее, чем сказать: "верни деньги"
Яркий пример того, как осуждающее мнение в отношении достаточно спорных утверждений, также является довольно странной с логической точки зрения
Пусть люди высказывают свои субъективные мнения, в чем проблема?
он заработал.
а не украл.
можно было ругать власть, макаревич пел свои песни, цоя можно было слушать на улице, на москвиче собирали рено, а не "москвич", под питером хундаи, а медведев везде бегал с айфоном и не прятал его ни от кого...