«Локомотив» выиграл в 5-м матче подряд. У команды Никитина 2 поражения в 12 играх в КХЛ, ярославцы лидируют на Западе
«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Авангард» со счетом 5:3.
Это пятая подряд победа «Локомотива» в КХЛ. Клуб потерпел только 2 поражения в нынешнем сезоне и лишь одно в основное время – уступили «Нефтехимику» (0:1).
Ярославцы занимают первое место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 12 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости