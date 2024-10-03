«Локомотив» выиграл в 5-м матче подряд. У команды Никитина 2 поражения в 12 играх в КХЛ, ярославцы лидируют на Западе

«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Авангард » со счетом 5:3.

Это пятая подряд победа «Локомотива » в КХЛ . Клуб потерпел только 2 поражения в нынешнем сезоне и лишь одно в основное время – уступили «Нефтехимику» (0:1).

Ярославцы занимают первое место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 12 играх.