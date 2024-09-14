Никитин – 6-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 887 игр, Знарок – 3-й, Назаров – 5-й

Игорь Никитин стал шестым тренером в истории КХЛ с 600 матчами в лиге.

Достижение покорилось 51-летнему специалисту в матче «Локомотива» с «Нефтехимиком» (0:1, второй период). До того, как возглавить ярославский клуб, Никитин работал в ЦСКА, «Авангарде» и «Сибири». Лидирует по числу матчей главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов – 887 игр. Далее идут не работающие в Фонбет Чемпионате КХЛ специалисты: Владимир Крикунов (722 матча), Олег Знарок (709 игр), Зинэтула Билялетдинов (703 игры) и Андрей Назаров (647 матчей).