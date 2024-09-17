  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин одержал 400-ю победу в КХЛ. У Билялетдинова – 437, Знарка – 440. Лидер – Квартальнов (552)
1

Никитин одержал 400-ю победу в КХЛ. У Билялетдинова – 437, Знарка – 440. Лидер – Квартальнов (552)

Игорь Никитин выиграл 400 матчей в КХЛ в качестве главного тренера.

«Локомотив» обыграл «Ладу» со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Эта победа стала 400-й по счету в КХЛ для главного тренера ярославского клуба Игоря Никитина. Ранее он тренировал ЦСКА и «Авангард». 

Он четвертый тренер, который добился такого результата. Больше победных матчей только у Зинэтулы Билялетдинова (437), Олега Знарка (440) и главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова (552). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
logoАвангард
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЛада
рейтинги
logoЗинэтула Билялетдинов
logoИгорь Никитин
logoДмитрий Квартальнов
logoОлег Знарок
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фукале с матчем на ноль против СКА – вратарь недели в КХЛ. Абрамов из ЦСКА стал лучшим форвардом, Гернат – защитником, Шараканов из «Лады» – новичок недели
4вчера, 10:47
Никитин – 6-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 887 игр, Знарок – 3-й, Назаров – 5-й
814 сентября, 15:00
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
6913 сентября, 06:35
Якубов о Радулове в «Локомотиве»: «Несистемный хоккеист в самом системном клубе. Такой же крутой и эффектный поворот в СКА, куда приехал Кузнецов»
12 сентября, 11:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. ЦСКА одолел «Динамо», «Салават» обыграл «Авангард», «Сибирь» победила «Нефтехимик», «Адмирал» забил 7 голов «Куньлуню»
19813 минут назад
«Металлург» опустился на последнее место на Востоке. «Нефтехимик» идет первым
743 минуты назад
«Авангард» проиграл 3 матча подряд. У команды Звягина три победы в 6 играх на старте сезона КХЛ
17сегодня, 17:42
Козлов о травме Кузьмина: «Все очень серьезно. Ситуация неприятная, момент омрачил матч. Не буду спекулировать»
3сегодня, 17:31
Кузьмина увезли в больницу. Форвард «Салавата» головой врезался в борт в матче с «Авангардом»
10сегодня, 16:27
Дитц о травме Кузьмина: «Страшный момент. Желаю ему здоровья и скорейшего восстановления»
19сегодня, 15:55
Кузьмин головой врезался в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дитцем. Форварда «Салавата» увезли с площадки на носилках
16сегодня, 15:33Видео
Кожевников о словах Ротенберга про комментарии о СКА из-за границы: «Много гадостей пишут даже свои. Какой интерес к КХЛ из других стран, не знаю»
14сегодня, 15:09
Экс-защитник «Монреаля» и «Торпедо» Уайдман завершил карьеру в 34 года из-за травмы спины
1сегодня, 14:59
Овечкин о том, что Ягр в 52 года выходит на лед: «Точно не буду играть до такого возраста. В какой-то момент закончу, я это понимаю»
8сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Салавата» о травме Кузьмина: «Точный диагноз будет утром. Думаю, у него будет длительный период восстановления»
15 минут назад
Звягин о травме Кузьмина: «Молимся, что все будет в порядке и он отделается ушибом. Если судьи не дали Дитцу удаление, то его не было»
сегодня, 18:05
Авербух об участии Овечкина в «Ледниковом периоде»: «Обсуждали, когда в НХЛ был локаут. Саша в принципе был готов»
1сегодня, 17:55
Экс-директор «Трактора» о Гру: «Сможет разбить стереотип, что иностранные тренеры в клубе не приживаются, будем надеяться. Большого потенциала у команды пока не вижу»
сегодня, 17:20
Навка об участии в «Ледниковом периоде» с Овечкиным: «Почему бы нет? Было бы весело»
5сегодня, 17:04
«Барыс» впервые выиграл в сезоне КХЛ – команд без побед в чемпионате не осталось
2сегодня, 16:50
Прудников об Овечкине: «Желаю ему побить рекорд Гретцки и стать величайшим в истории – об этом мечтает вся Россия»
9сегодня, 16:37
Овечкин на вопрос об участии в «Ледниковом периоде»: «С Навкой выступили бы в дуэте. Не увлекаюсь подобными мероприятиями, сосредоточен на хоккее»
3сегодня, 16:07
Григоренко об адаптации в СКА: «В Питере ритм жизни другой, за 15 минут можно в любую точку доехать. Погода – шикарная, а меня пугали»
6сегодня, 15:43
Кребс продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 1,45 млн долларов
2сегодня, 14:33