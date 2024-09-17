Никитин одержал 400-ю победу в КХЛ. У Билялетдинова – 437, Знарка – 440. Лидер – Квартальнов (552)

Игорь Никитин выиграл 400 матчей в КХЛ в качестве главного тренера.

«Локомотив » обыграл «Ладу» со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала 400-й по счету в КХЛ для главного тренера ярославского клуба Игоря Никитина . Ранее он тренировал ЦСКА и «Авангард».

Он четвертый тренер, который добился такого результата. Больше победных матчей только у Зинэтулы Билялетдинова (437), Олега Знарка (440) и главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова (552).