Никитин одержал 400-ю победу в КХЛ. У Билялетдинова – 437, Знарка – 440. Лидер – Квартальнов (552)
Игорь Никитин выиграл 400 матчей в КХЛ в качестве главного тренера.
«Локомотив» обыграл «Ладу» со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала 400-й по счету в КХЛ для главного тренера ярославского клуба Игоря Никитина. Ранее он тренировал ЦСКА и «Авангард».
Он четвертый тренер, который добился такого результата. Больше победных матчей только у Зинэтулы Билялетдинова (437), Олега Знарка (440) и главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова (552).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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