Завьялов вошел в штаб «Авангарда». Он будет отвечать за работу с защитниками

Александр Завьялов вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Клуб подписал контракт с тренером до конца сезона. Специалист будет отвечать за работу с защитниками.

Ранее Александр Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В 2023 году он возглавлял «Витязь».