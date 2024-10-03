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Завьялов вошел в штаб «Авангарда». Он будет отвечать за работу с защитниками

Александр Завьялов вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Клуб подписал контракт с тренером до конца сезона. Специалист будет отвечать за работу с защитниками.

Ранее Александр Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В 2023 году он возглавлял «Витязь».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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Александр Завьялов
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