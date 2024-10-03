Щитов о «Динамо»: «Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально»

Никита Щитов высказался о выступлении «Динамо» в сезоне-2024/25.

Команда под руководством Алексея Кудашова одержала 5 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо » занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков.

«Рано или поздно «Динамо» должно было выйти на правильный путь. Там хорошая команда и тренерский штаб. Это сентябрь.

СКА тот же чередовал победы и поражения в начале прошлого сезона, но потом высоко поднялся в турнирной таблице. Тут нужно делать скидку на то, что впервые была столь короткая предсезонная подготовка. В октябре посмотрим, что будет получаться.

Думаю, с 15-й игры все придет в привычное русло. Лидеры поднимутся наверх. Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.