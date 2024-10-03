  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами»
1

Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами»

Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

– Как воспринимали серию поражений «Авангарда», которая завершилась победой в сибирском дерби?

– Спокойно. Иногда оправдания искусственно придумываются, но тут все было на поверхности – команда потеряла из-за травм лидеров во всех линиях.

Много говорилось о потере главного созидателя Ткачева и главного снайпера Буше. Но при этом забывали о травме и вратаря Бердина, который летом рассматривался как первый номер команды. Это реально очень серьезные факторы.

– Можно было проводить параллели с дебютом вашего «Авангарда» двухлетней давности, когда стартовали с 12 гостевых матчей?

– Да. Тем более что мы тогда не только прописались в гостях, поскольку ждали введения в строй новой омской арены, но и лишились первого центра – Найта. Вполне сравнимые ситуации.

И я считаю, руководство сейчас правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами. В долгую это может сыграть на «Авангард».

– Но разве сибирское дерби, в котором «Авангард» с огромным трудом победил – 3:2, убедило? 

– Да, тяжелый матч. «Авангард» опять пропустил первым, но отыгрался с 0:2. Важно еще и то, что победный гол забил трансферный джокер – Спунер. Это к вопросу о кадровой политике и стратегии.

– Почему Омск почти во всех матчах на этом отрезке давал соперникам фору?

– Это психология. Команда выходила на лед под давлением результата, боялась совершить ошибку. В таких случаях ошибки как раз и приходят.

В принципе такая же болезнь была у «Авангарда» и два сезона назад. По игре выглядели неплохо, в ряде матчей доминировали, но психология не помогала. Плюс не было такой внешней поддержки со стороны трансферов, как сейчас. Единство внутри клуба – очень важный фактор, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
травмы
logoДмитрий Рябыкин
logoКХЛ
logoРайан Спунер
logoВладимир Ткачев 1995
logoРид Буше
logoМихаил Бердин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Завьялов войдет в тренерский штаб «Авангарда». Ранее он тренировал «Витязь», был ассистентом в «Ак Барсе», «Торпедо», «Сибири»
12вчера, 19:14
Агент Элиссона и Де Лео: «Барыс» отстранил их от тренировок, но иностранцам требуется время для адаптации в КХЛ – срок в 20 игр. Не могу понять такого отношения»
2вчера, 15:19
Плющев об «Авангарде»: «Проблемы были, есть и, видимо, еще будут. Ничего так просто не приходит и не уходит. Были совершены ошибки по весне, они дают о себе знать»
1вчера, 10:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Завьялов вошел в штаб «Авангарда». Он будет отвечать за работу с защитниками
7 минут назад
Выставочные матчи НХЛ. «Тампа» уступила «Флориде», «Каролина» пропустила 6 шайб от «Нэшвилла», «Сиэтл» победил «Эдмонтон»
625 минут назад
Щитов о «Динамо»: «Скомканный старт ни о чем не говорит. Хоккеисты притрутся, сыграются и начнут забивать. Все будет нормально»
35 минут назад
Кучеров забил «Флориде» – это его 1-й гол в предсезонке НХЛ
7сегодня, 03:00Видео
«Ак Барс» одержал 7-ю победу подряд в КХЛ. Команда Гатиятулина идет второй на Востоке
4вчера, 18:43
КХЛ. «Ак Барс» победил «Амур» в серии буллитов, «Нефтехимик» был сильнее «Лады»
42вчера, 18:31
Беттмэн о возможном расширении НХЛ: «Сейчас нет необходимости, мы только что завершили самый успешный сезон в истории»
4вчера, 17:34
Якушев о Гру: «Он сам пожелал со мной сфотографироваться. Тепло отзывался о сборной СССР, Суперсерии. Бенуа тренировал в системе «Тампы», такие люди нужны нашему хоккею»
8вчера, 16:42
Роман Ротенберг: «Нужна инфраструктура, больше катков, чтобы ребята никуда не уезжали, а играли на родине. Путин поддерживает хоккей, сам играет, наша задача – делать свою работу на 100%»
56вчера, 16:26
Комтуа о России: «В мире сложился стереотип, что русские – закрытые. Приехав сюда, я понял – все гостеприимные, приятные, могут поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего»
2вчера, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кожевников об «Авангарде»: «Они могут выйти из кризиса, там хороший подбор игроков. Главные проблемы – в защите, необходимо поработать над этим компонентом»
26 минут назад
Яшкин о 10-матчевой результативной серии: «Это результат большой работы. В моменте с шайбой в игре с «Амуром» постарался перед воротами и получил за это вознаграждение»
сегодня, 04:16
Леонтьев о 3:2 с «Ладой»: «Нефтехимик» всегда работал над буллитами, тут индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Приятно побеждать после неудачной серии»
вчера, 20:55
Уилл Биттен: «Спартак» способен выиграть Кубок Гагарина. У нас отличный тренерский штаб, дружная раздевалка, 4 равных звена – это секрет наших побед»
3вчера, 20:45
Щитов о «Барысе»: «В Астане хоккей не интересен, полагаю, огромный стадион наполовину пустой – это может передаваться команде. Буцаеву придется многое поправить»
2вчера, 20:33
Браташ о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Проигрывали 0:2, вырвать очко в такой ситуации – можно считать успехом, жаль, у «Лады» не получилось взять второе»
1вчера, 20:16
ЦСКА сыграет с «Салаватом» в форме, посвященной 80-летию Михайлова. Он 10 раз выигрывал чемпионат СССР в составе армейцев
3вчера, 20:03Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Амуром»: «Ак Барс» мог выиграть в основное время, не хватило несколько секунд. Опять аншлаг на домашнем матче, спасибо болельщикам»
3вчера, 19:46
«Куньлунь» расторг контракт с Уилки. Американский форвард провел 6 матчей в КХЛ и сделал ассист, его подписали в июле
2вчера, 19:31Фото
Завьялов войдет в тренерский штаб «Авангарда». Ранее он тренировал «Витязь», был ассистентом в «Ак Барсе», «Торпедо», «Сибири»
12вчера, 19:14