Рябыкин об «Авангарде»: «Руководство правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами»

Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

– Как воспринимали серию поражений «Авангарда», которая завершилась победой в сибирском дерби?

– Спокойно. Иногда оправдания искусственно придумываются, но тут все было на поверхности – команда потеряла из-за травм лидеров во всех линиях.

Много говорилось о потере главного созидателя Ткачева и главного снайпера Буше . Но при этом забывали о травме и вратаря Бердина , который летом рассматривался как первый номер команды. Это реально очень серьезные факторы.

– Можно было проводить параллели с дебютом вашего «Авангарда» двухлетней давности, когда стартовали с 12 гостевых матчей?

– Да. Тем более что мы тогда не только прописались в гостях, поскольку ждали введения в строй новой омской арены, но и лишились первого центра – Найта. Вполне сравнимые ситуации.

И я считаю, руководство сейчас правильно сделало, что не стало размахивать топором. Более того, помогло новыми трансферами. В долгую это может сыграть на «Авангард».

– Но разве сибирское дерби, в котором «Авангард» с огромным трудом победил – 3:2, убедило?

– Да, тяжелый матч. «Авангард» опять пропустил первым, но отыгрался с 0:2. Важно еще и то, что победный гол забил трансферный джокер – Спунер. Это к вопросу о кадровой политике и стратегии.

– Почему Омск почти во всех матчах на этом отрезке давал соперникам фору?

– Это психология. Команда выходила на лед под давлением результата, боялась совершить ошибку. В таких случаях ошибки как раз и приходят.

В принципе такая же болезнь была у «Авангарда» и два сезона назад. По игре выглядели неплохо, в ряде матчей доминировали, но психология не помогала. Плюс не было такой внешней поддержки со стороны трансферов, как сейчас. Единство внутри клуба – очень важный фактор, – сказал бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин.