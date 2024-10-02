Завьялов войдет в тренерский штаб «Авангарда». Ранее он тренировал «Витязь», был ассистентом в «Ак Барсе», «Торпедо», «Сибири»
Александр Завьялов присоединится к тренерскому штабу «Авангарда».
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
Последним местом работы 54-летнего специалиста была «Сибирь», клуб не продлил с ним контракт в марте.
Ранее Завьялов тренировал «Витязь», а также был ассистентом главного тренера в «Ак Барсе», «Торпедо», «Тракторе».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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