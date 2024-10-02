Завьялов войдет в тренерский штаб «Авангарда». Ранее он тренировал «Витязь», был ассистентом в «Ак Барсе», «Торпедо», «Сибири»

Александр Завьялов присоединится к тренерскому штабу «Авангарда».

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко .

Последним местом работы 54-летнего специалиста была «Сибирь», клуб не продлил с ним контракт в марте.

Ранее Завьялов тренировал «Витязь», а также был ассистентом главного тренера в «Ак Барсе», «Торпедо», «Тракторе».