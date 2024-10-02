Уилл Биттен: «Спартак» способен выиграть Кубок Гагарина. У нас отличный тренерский штаб, дружная раздевалка, 4 равных звена – это секрет наших побед»

Уилл Биттен оценил шансы «Спартака» на чемпионства в КХЛ.

Красно-белые одержали 7 побед в 10 матчах сезона. Клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков.

– Наша команда успешно провела этот месяц, и нам нужно продолжать в том же духе. Мне очень нравится хоккей в КХЛ , это одна из лучших лиг в мире. Игроки здесь высокого уровня, многие из которых в том числе выступали в НХЛ.

– Эксперты считают «Спартак» одной из лучших команд КХЛ по итогам месяца.

– Я согласен с ними, старт чемпионата получился хорошим. У нас отличный тренерский штаб, дружная раздевалка, четыре равных звена – и это секрет наших побед. Нам остается только продолжать давить на педаль газа.

– Перед «Спартаком» стоят большие задачи в сезоне?

– Как и все, мы хотим выиграть Кубок , и я думаю, что наша команда способна сделать. Но, конечно, впереди еще длинный сезон и нам нужно в первую очередь фокусироваться на следующем матче, – сказал форвард «Спартака».