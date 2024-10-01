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Сергей Коньков: «У «Спартака» все поставлено на кон. Там классный коллектив, который вряд ли будет доволен прохождением первых двух раундов»

Сергей Коньков высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне.

Красно-белые набрали 15 очков за 9 матчей на старте сезона и занимают второе место в Западной конференции.

«Считаю «Спартак» очень солидной командой. Еще в прошлом году она шла на что-то большее, чем просто выход в плей-офф. А в этом сезоне красно-белые сделали работу над ошибками. Они прекрасно понимают, чего хотят.

«Спартак» вряд ли будет доволен прохождением первого или второго раунда. Мне кажется, у них все поставлено на кон.

Там классный коллектив, который действительно способен решать большие задачи», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoСергей Коньков
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
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